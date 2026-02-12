Quién es Alejandro Ruiz, el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’: edad, de dónde es y en qué trabaja

Mientras los espectadores siguen con resaca tras entregarse el mayo bote de la historia de Pasapalabra, el programa ha tenido que seguir su tónica habitual y por eso está recibiendo a nuevos concursantes en el plató. Uno de ellos es Alejandro Ruiz, que debuta en el programa, ya que no ha estado en ninguna otra etapa como concursante y tampoco en otros espacios. Conocemos su edad, de dónde es y en qué trabaja.

Tras vencer a Edgar en la Silla Azul, este novato logró entrar en el programa después de que admitiese que le ha dado una ventolera gracias a que sus estudios le han dejado un tiempo de descanso. Este madrileño llega desde la localidad de Pinto, al sur de la capital. Es ingeniero geólogo y admitía en su primer día estar «cagado» por aparecer por primera vez en televisión.

En los pocos días que lleva en el programa, ha contado que tiene dos hermanos y que ha sido su madre la que siempre le ha animado a presentarse al programa. Ana María, que así se llama, le ha ido ayudando y aconsejando durante los últimos años a que estudiase por si algún día llegaba su oportunidad.

¿Qué haría Alejandro con el bote de ‘Pasapalabra’?

En su primer Rosco, el concursante ha explicado que, de llevarse el premio (que por el momento ronda los 100.000 euros), tiene una broma con su madre. Según ha explicado, de llevárselo, le pedirá que la invite a un café con churros. «Espero que me dé», bromeaba al contarlo.

Por el momento, el bote del programa ha comenzado desde lo más bajo, a partir de 100.000 euros, que irán sumando de seis mil en seis mil con el paso de las tardes. Hay que recordar que para llegar hasta los 2’7 millones de euros que se llevó Rosa (que son mucho menos tras tributar a Hacienda, como contó a Happy FM en una entrevista), tuvieron que pasar casi dos años.

Óscar Díaz, anterior ganador del bote, lo consiguió en la primavera de 2024 frente a Moisés, y no ha sido hasta febrero de 2026 cuando ha tenido sucesor. Para llegar a esos grandes números, tanto Alejandro Ruiz como Francisco, su rival, tendrán todavía que permanecer muchas tardes en el programa.