Quién es Francisco, el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’: de dónde es y en qué trabaja

Antena 3 ha comenzado el mes de febrero por todo lo alto, de eso no cabe duda. Hace unos días, Pasapalabra logró un nuevo hito en su historia. Rosa Rodríguez logró completar el Rosco y, con ello, se alzó con el bote de 2.716.000 euros. Nunca antes nadie había logrado ganar tanto dinero en la temida prueba del programa. Pero la argentina, de corazón gallego, dejó claro que iba a por todas. Con su victoria, el formato ha tenido que buscar a nuevos concursantes. Pues, según las normas, Manu Pascual también debía abandonar el concurso al haber sido vencido. Por ello, durante los últimos días, hemos podido conocer a varios candidatos, entre ellos, a Francisco.

El participante ha logrado hacerse con su hueco en el formato, pues venció a Óscar en la prueba de la Silla Azul. Una victoria muy celebrada, pues le ha permitido ocupar el puesto que, hasta hace muy poco, ocupaban Manu Pascual y Rosa Rodríguez. ¿Logrará mantenerse? Lo que está claro es que el concursante no está debutando en el show de las letras. Pues, hace unos años ya participó en el programa, también cuando éste formaba parte de la programación de Telecinco. Realizamos un repaso por el lado más cercano y por el más profesional de Francisco.

Su carrera profesional

Francisco José García Vidal es un gaditano que vive en Extremadura. Debido a que se acaba de incorporar a Pasapalabra, son pocos los detalles que se saben de él. Pero se ha presentado en el formato como un “administrador de fincas, ajedrecista y políglota”. Asimismo, siempre ha sentido una gran curiosidad por el programa de las letras. Por ello, en el verano del 2017, fue fichado para participar en la edición de verano.

Por aquel entonces, Pasapalabra se emitía en Telecinco y cuando se incorporó había un bote acumulado de 732.000 euros, según indica El Confidencial. Su rival era Antonio Ruíz, quien terminó llevándose el bote millonario. Asimismo, en el caso del gaditano, no duró mucho en el formato. De hecho, apenas duró dos meses concursando. Pero, logró llevarse a casa 600 euros gracias a un empate. Ahora, casi nueves años después, Francisco ha regresado a Pasapalabra. Una nueva aventura, en una nueva casa, y en un contexto completamente diferente. Pues, no le será fácil superar a sus predecesores.

Su lado más personal

Como comentábamos en líneas anteriores, a nivel personal, son pocos los datos que se saben de Francisco. Pero, ha contado en el programa que, en el caso de llevarse el bote de Pasapalabra, le gustaría ayudar a su hijo que está cursando estudios universitarios en Madrid. Asimismo, dependiendo de la cantidad ganada, le encantaría ayudar a una ONG asistencial de Badajoz y, si le sobra dinero, viajar a algún lugar exótico.