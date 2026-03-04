La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado lunes 2 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 785 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, finalmente, Jacobo admite que lo de Nueva York era mentira, pero se revuelve contra Leocadia. Así pues, le comunica que si ella dice algo, él también tiene información valiosa sobre ella. Las cocineras agradecen a Julieta que las sacara de la tristeza, mientras que prueban los tomates que ella les regaló.

Pía comparte su preocupación con María Fernández por el cada vez mayor interés de Carlo en Samuel, mientras que la doncella cree firmemente que deberían contarle la verdad sobre su relación. El cura, por su parte, parece que no lo ve muy claro. En cuanto a Jacobo, ve inviable ocuparse del refugio y a Martina le parece muy egoísta su actitud. Ella anuncia que propondrá al Patronato rescatar el refugio, pero no todos reciben la noticia igual de bien, ni mucho menos. Ciro trata de tener un pequeño acercamiento con Leocadia, pero la señora le comunica que Julieta le está mintiendo. Curro y Ángela se han dejado llevar por las intrigas del Capitán de la Mata, pero finalmente se han reconciliado. El repentino acercamiento de la joven y Cristóbal hace que ella le pregunte si, en realidad, él es su padre.

¿Qué sucede en el capítulo 786 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 4 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Cristóbal se queda completamente impactado y sin palabras ante la inesperada pregunta de Ángela. ¿Saldrá a la luz toda la verdad? Martina opta por mantener la distancia con Adriano para respetar su compromiso con Jacobo. Además, le adelanta a Petra su idea sobre el refugio.

Julieta hace todo lo que está en su mano para adaptarse a la vida en el palacio, pero parece que pasa demasiado tiempo con las criadas para gusto de Leocadia y Lorenzo. Estos enredan entre ella y su marido Ciro, provocando una enorme tensión en el matrimonio. ¿Lograrán solucionarlo antes de que sea demasiado tarde?

Cristóbal reúne a María Fernández, Carlo y Samuel para comunicarles que la boda debe celebrarse lo más pronto posible. Es más, no duda un solo segundo en pedir al párroco que sea él quien la oficie. Una situación que, desde luego, el sacerdote no esperaba, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.