Un conductor de la EMT arrolla a un taxista en la Plaza España de Palma: «Estás colgado, como una puta cabra»

Un grave altercado en la Plaza de España de Palma ha sacudido la rutina de la zona este miércoles, alrededor de las 15 horas, cuando un autobús de la EMT embistió a un taxi en la parada. El momento quedó grabado en vídeo y se ha difundido como la pólvora, sobre todo en los grupos de WhatsApp de los taxistas, donde los profesionales del sector no tardaron en comentar la gravedad de lo ocurrido y expresar su indignación.

Las imágenes muestran al taxista fuera de su vehículo, en la calzada, intentando indicar al conductor del autobús que el semáforo estaba en rojo y que despejarían la zona en breve. Sin embargo, el bus arranca y golpea al taxi, dejando pocas dudas entre los testigos de que la maniobra podría haber sido deliberada. Tras el impacto, el taxista increpa al conductor del autobús: “¿Qué haces? Estás colgado, estás como una puta cabra”, mientras varios presentes observan la tensión creciente.

El propio conductor del taxi ha compartido su versión en distintos grupos de WhatsApp del gremio, donde asegura que su vehículo ha quedado «reventado» y que él mismo sufrió una lesión en el tobillo. Según relata, el conductor del autobús aceleró de forma intencionada, con la clara intención de dañar el coche y poner en riesgo su integridad física. OKBALEARES ha tenido acceso a estos mensajes y también al vídeo del momento captado por una cámara instalada en un vehículo.

Entre los taxistas, el vídeo ha generado un debate intenso. Muchos reconocen que, en ocasiones, y debido a la falta de espacio en la parada, se ven obligados a invadir parcialmente el carril reservado a los autobuses. No obstante, coinciden en que esto no justifica de ninguna manera una embestida ni un intento de causar daño a alguien que trabaja para ganarse la vida. La difusión del vídeo ha servido para reforzar esta idea y ha hecho que el incidente se comente ampliamente entre los profesionales del sector.

Varios testigos presentes en el lugar indican que la tensión entre ambos conductores venía de minutos antes, lo que sugiere que el enfrentamiento no fue fortuito. Hasta la plaza se desplazaron agentes de la Policía Local, quienes constataron la gravedad del incidente y animaron al taxista a formalizar una denuncia. Según su versión, los agentes señalaron que el conductor del autobús «se le caería el pelo» tras la correspondiente denuncia, subrayando la seriedad del acto. Todo ello, según consta en los mensajes difundidos por los profesionales del taxi.

Este suceso ha puesto de relieve la conflictividad que puede surgir en puntos muy transitados de Palma, como las Avenidas, donde la coexistencia de taxis y autobuses genera tensiones habituales. Sin embargo, los comentarios de los profesionales apuntan a que nunca deberían derivar en un riesgo real para la seguridad de las personas, y más aún si se sospecha que un conductor podría haber actuado con intención de provocar daño. De hecho, varios taxistas han comentado que reconocen que a veces, por falta de espacio, invaden parcialmente el carril de los buses, pero eso no da derecho a nadie a embestir a una persona e intentar acabar con su vida.