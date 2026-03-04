La CAEB advierte de que la vivienda se ha convertido en «el problema social más acuciante» que padece Baleares

La CAEB ha advertido este miércoles de que la vivienda se ha convertido en «el problema social más acuciante» que padece Baleares. Lo ha hecho durante la jornada que ha acogido bajo el título Tendencias en el mercado inmobiliario en Europa 2026 de la mano de la consultora PwC.

La jornada ha contado con el director general de Vivienda del Govern, José Francisco Reynés; Corinne Roux, socia responsable de PwC en Baleares; Javier Kindelan, socio responsable del sector inmobiliario en la división Transacciones de PwC; y la participación de los portavoces de las asociaciones del sector en las Islas (Constructors, PROINBA, ABSI y ABINI).

«La vivienda se ha convertido en el foco de atención y el problema social más acuciante que vive Baleares», ha afirmado el secretario general de CAEB, Sergio Bertrán, durante la apertura del acto. «La solución pasa por la búsqueda del consenso entre sector privado y sector público que sea respetado por todos los partidos políticos», ha añadido y recoge la patronal balear en un comunicado.

En este sentido, Bertrán ha destacado algunas de las medidas aprobadas esta legislatura en las que han trabajado las asociaciones empresariales involucradas en este sector como la Ley 3/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda y Ley 4/2025 de Proyectos Residenciales Estratégicos. Esta última ley, asegura, ha sido muy trabajada y esperada por el sector balear, que confían en que permita agilizar procedimientos y acelerar la construcción de vivienda asequible.

«Desde las patronales también reclamamos incentivos fiscales para la construcción de vivienda asequible, menos burocracia y refuerzo de la financiación», ha afirmado el secretario general de CAEB.

Las expectativas de reactivación del sector inmobiliario europeo en 2026 se están viendo condicionadas por el impacto de la desglobalización y por la incertidumbre geopolítica y económica. Estos factores han transformado en pragmatismo el optimismo moderado que se vivía el año pasado entre los directivos del sector.

Entre los puntos clave del informe de tendencias inmobiliarias de PwC, elaborado por PwC y ULI (Urban Land Institute), destaca que la incertidumbre está afectando a la inversión y al despliegue del capital. El actual entorno de tipos de interés, todavía elevado, ha hecho entrar en competencia a los activos inmobiliarios con otros igualmente atractivos como los bonos y las infraestructuras.

Un cambio sensible respecto al año pasado es que la liquidez que está llegando al mercado tiene su origen ahora en fuentes menos tradicionales y más emprendedoras, como los fondos de capital privado, grandes patrimonios y oficinas familiares europeas y de EEUU.

Desde PwC señalan que el sector sigue afrontando desafíos estructurales como reducir el gap entre la oferta y la demanda, los costes de los materiales, la complejidad regulatoria y los cuellos de botella administrativos en un entorno donde los riesgos están muy presentes: el riesgo climático y/o el cambio profundo derivado de la Inteligencia Artificial.

Los precios seguirán subiendo

La demanda de vivienda en las Islas no deja de aumentar, mientras que la oferta sigue limitada por la escasez de suelo, los costes de construcción y los tiempos urbanísticos. «La necesidad de vivienda asequible se ha convertido en una urgencia social», ha señalado Patricia Guasp, responsable de PwC Tax & Legal en Baleares, para quien «reducir ese gap es una prioridad compartida por el sector público y el privado».

El interés por comprar sigue alto, pese a que todo apunta a que los precios seguirán subiendo alrededor de un 10 % en 2026. El año pasado las compraventas aumentaron un 5,7%, pero la oferta apenas se movió, mientras la demanda extranjera llegó al 31,5 % del total en el último trimestre, ha añadido Guasp durante la entrevista mantenida con el director de Vivienda.

La jornada ha finalizado con un coloquio en el que han participado Alejandra Marqués, vicepresidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA); Sandra Verger, directora general de la Asociación de Constructores de Baleares; Tania Siquier, asesora jurídica de la Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI); y Daniel Arenas, presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI).