El Wall Street Journal carga contra Sánchez: «El régimen iraní aún cuenta con tontos útiles»

El periódico norteamericano Wall Street Journal ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por prohibir a Estados Unidos utilizar las bases de Morón y Rota para la guerra contra Irán. El rotativo ha asegurado en un editorial que España es una excepción entre todos los aliados de Estados Unidos, «el país rezagado de la OTAN».

«El régimen iraní aún cuenta con idiotas útiles en quienes confiar, pero sus represalias han aumentado la necesidad y el apoyo a un cambio de régimen», ha publicado el diario.

El editorial del Wall Street Journal describe un escenario en el que las represalias iraníes (182 misiles y 689 drones lanzados contra los Emiratos Árabes Unidos, ataques a refinerías saudíes, drones contra bases navales francesas e italianas, y el ataque de Hezbolá a una base británica en Chipre), han conseguido el efecto contrario al buscado por Teherán: unir a sus enemigos y ampliar la coalición contra el régimen.

En ese contexto de unidad occidental, la negativa de Sánchez no pasa desapercibida. El periódico lo deja escrito sin ambages: mientras el mundo democrático cierra filas, el régimen iraní «aún cuenta con idiotas útiles en quienes confiar».

Sánchez rescata el «No a la guerra»

Este miércoles el presidente del Gobierno ha rescatado el lema del «no a la guerra» y el «trío de las Azores» para coger oxígeno electoral. Así se ha expresado el líder socialista este miércoles en una declaración institucional desde La Moncloa por la escalada de tensión tras las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la posición del Ejecutivo socialista contraria el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

«No se puede responder a una ilegalidad con otra, así empiezan los grandes desastres de la humanidad», ha subrayado el jefe del Ejecutivo en un discurso grabado, sin periodistas y, por tanto, sin preguntas.

Sánchez ha comenzado expresando «la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán», entre los que ha destacado Chipre, miembro de la Unión Europea bombardeado por el régimen de los ayatolás como represalia al ataque estadounidense.