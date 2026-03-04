Los hoteleros de Mallorca mantienen las previsiones para esta temporada «con la máxima prudencia»

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha hecho este miércoles un llamamiento a la «máxima prudencia» ante el escenario de inestabilidad internacional y a reforzar el compromiso de la isla con la seguridad, la confianza y la normalidad que buscan mercados emisores como el alemán.

En un encuentro con los medios en la feria turística ITB de Berlín, Vich ha señalado que en esta línea están en contacto permanente con los turoperadores para monitorizar cómo esta volatilidad puede afectar a la conectividad y la confianza del consumidor.

«En un mapa internacional que se vuelve complejo, nuestro papel es seguir siendo un destino fiable, cercano y que siempre ha respondido con profesionalidad ante cualquier crisis», ha asegurado.

Javier Vich ha instado a esperar a ver el impacto de la crisis desatada en Oriente Medio en el precio del petróleo y del gas, aunque ha añadido que no hay noticias que lleven a pensar que la temporada no irá como la pasada. El presidente de la FEHM, al mismo tiempo, ha trasladado un mensaje de unidad entre empresas y administración ante el escenario de inestabilidad internacional.

Previsiones para la temporada 2026

En relación a las previsiones para la próxima temporada turística, Vich ha afirmado que el año ha comenzado con niveles de comercialización similares a los del año pasado, aunque con una ralentización del mercado alemán, de entre un 3 y un 5% por debajo del 2025, mientras que el británico se está comportando mejor.

«Las reservas están entre un 40 y un 50% para el verano. Esto quiere decir que aún hay muchísimo todavía por vender y las próximas semanas serán cruciales para ver el ritmo de la semana», ha indicado.

Vich ha reiterado la importancia del mercado alemán para Mallorca, que sostiene la actividad durante todo el año y el que mejor distribuye la demanda. «Alemania no es solo el principal mercado que nos sostiene como destino. Es el pilar estructural que sostiene el equilibrio anual», ha recalcado.

De cara a 2026, ha añadido, la tendencia del mercado alemán apunta a una estabilidad en volumen y de sensibilidad hacia la capacidad de gasto.

El año pasado, ha recordado, España recibió 12,02 millones de turistas alemanes (+0,6%), con un gasto total de 15.831 millones de euros (+2%). De estos, un 41% viajó a Baleares y aproximadamente ocho de cada diez eligieron Mallorca. En términos agregados, ha concluido, uno de cada tres turistas alemanes que visitan España, eligen Mallorca.

Además, según ha destacado, se trata de un turista cuyo gasto se ha incrementado de un 30 a un 35% en los últimos años y que se gasta de media unos 200 euros al día en Mallorca, mientras que en el resto de España son unos 150 euros.

Según las previsiones que maneja la FEHM, el mercado alemán se mantiene en torno a 138 millones de viajeros y crecerá en 2026 en términos nominales (+3% hasta 86.000 millones euro), no en volumen.

Adelanto de las aperturas hoteleras

Por otra parte, Vich ha confirmado las previsiones que se adelantaron en Fitur en el sentido de que el arranque de la temporada se ha desplazado al primer trimestre del año.

Se confirma así que más del 70% de la planta hotelera asociada a la FEHM está abierta en marzo y en abril la media rondará el 90%.