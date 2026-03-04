Donald Trump ha amenazado a Pedro Sánchez con cortar todo el comercio con España tras la negativa del Gobierno a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. Pero, ¿cómo impactaría a la economía española una ruptura de las relaciones comerciales con Estados Unidos?

Sólo en lo que respecta a las exportaciones, España se juega dejar de ingresar alrededor de 16.700 millones. En cuanto al gas natural, 111.696 GWh se quedarían por el camino, lo que supone para el país perder el 30% de todo el gas que se consume en nuestro país.

Además, a España le ha interesado en los últimos años comprar el gas a EEUU porque le salía más barato que hacerlo a otros proveedores. Esto supone que, de cortar por completo los negocios con Trump, España tendría que buscar otros Estados -probablemente Rusia- a los que comprar el gas natural a un precio más caro.

La postura «poco amistosa» de Sánchez con Estados Unidos que señala su presidente, Donald Trump podría tener más duras consecuencias económicas para nuestro país. Tanto es así que España dejaría de recibir más de 7.000 millones de euros solamente en inversiones estadounidenses. Sólo de enero a septiembre de 2025, los norteamericanos invirtieron más de 6.800 millones en distintos sectores empresariales del país.

En lo que respecta al petróleo, Estados Unidos aportó el año pasado a España el 15,2% de todo el crudo importado, unos 9,9 millones de toneladas de enero a diciembre. Sin ir más lejos, sólo en diciembre de 2025, la nación recibió 963 miles de toneladas de petróleo norteamericano, un 18,1% de toda la importación mensual.

Las importaciones también suponen un factor importante en las relaciones comerciales entre ambos países, ya que consumimos muchísimos productos made in USA. El año pasado, España importó productos estadounidenses por un valor de 30.174 millones de euros.

Durante 2024, las principales exportaciones de España a la nación presidida por Trump fueron maquinaria, aparatos mecánicos y repuestos por alrededor de 2.570 millones, productos farmacéuticos por 2.160 millones y maquinaria eléctrica y electrónica por un total de 1.700 millones.

Productos afectados por la ruptura

Uno de los alimentos más importantes que Estados Unidos exporta a España es la soja. En concreto, ésta representa más del 3% de las exportaciones agroalimentarias. Aunque no siempre sea visible en su forma original, está presente en muchísimos productos.

Se utiliza en piensos para animales, aceites, salsas, alimentos veganos, procesados y hasta en chocolates o panes. La soja estadounidense tiene una calidad y un precio competitivos que la hacen atractiva para la industria alimentaria española

Otro grupo de alimentos que ha ganado peso en las exportaciones de Estados Unidos a España es el de los frutos secos y legumbres. Las nueces americanas, por ejemplo son cada vez más importantes para el sector de la repostería. En España representan casi el 2% de las importaciones agroalimentarias desde Estados Unidos.

También llegan desde allí legumbres secas como lentejas, alubias o garbanzos, que si bien tenemos producción nacional, no cubre toda la demanda, especialmente en épocas de mayor consumo. Asimismo, la mayoría de los productos de limpieza y belleza que se consumen en España tiene su origen en EEUU.

Los empresarios temen la ruptura

CEOE, CEPYME y ATA han querido mostrar su «profunda preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa las relaciones comerciales con España».

«Estados Unidos es un país amigo y un socio fundamental desde el punto de vista económico y político, y confiamos en que finalmente nuestras

relaciones comerciales no se vean afectadas de ninguna manera», han solicitado.

«Consideramos que es más necesario que nunca ir de la mano de la UE a la hora de tomar posición y adoptar decisiones de índole transnacional, y esperamos que el Gobierno sepa reconducir esta situación», finalizaban en un comunicado.

1.000 millones perdidos en automoción

En lo que se refiere al sector de la automoción, en España, en 2024, Estados Unidos fue el octavo socio comercial del sector de proveedores automovilísticos, con una cifra de facturación de 1.021 millones de euros.

En el contexto global, suponen el 4% de la cifra total de las exportaciones. Aunque dicho porcentaje no es alto, es un mercado estratégico, con alto valor añadido y dependencias indirectas clave.

La Unión Europea es el principal destino de las ventas españolas de la industria de proveedores, con un volumen de 16.655 millones de euros, representando más del 65% del total. Los principales socios comerciales dentro la Unión Europea fueron Alemania (3.950 millones de euros) y Francia (3.840 millones de euros).

Sánchez se considera «un socio fiable»

Tras las duras declaraciones de Trump sobre la postura de Pedro Sánchez ante el conflicto en Irán, fuentes del Gobierno se han pronunciado advirtiendo de que «España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo».

«Es una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos EEUU, con quien mantenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa», aseguran desde el Ejecutivo.

En este sentido, han señalado que si la administración norteamericana quiere revisarla «deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos».