Trump descarta el diálogo con Irán y se abre a apoyar milicias armadas para derrocar a los ayatolás

El presidente de Estados Unidos Donald Trump está dispuesto a apoyar milicias armadas en Irán para derrocar la dictadura de los ayatolás, según ha trascendido este martes en el cuarto día de la guerra. La medida supone convertir a facciones iraníes en fuerzas de combate con respaldo al menos retórico de Washington, marca una escalada histórica en la presión contra Teherán. Donald Trump ha lanzó este martes un mensaje rotundo a Irán: «¡Es demasiado tarde para negociar!». El presidente tuvo conversaciones con líderes kurdos este domingo, y continúa en contacto con otros actores locales que podrían aprovechar la debilidad de la dictadura iraní para avanzar en sus territorios. Las fuerzas kurdas cuentan con presencia significativa a lo largo de la frontera entre Irak e Irán.

«Trump ha hablado con muchos socios regionales», ha asegurado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sin confirmar explícitamente los objetivos del presidente de Estados Unidos.

El diálogo con los kurdos forma parte de un esfuerzo estratégico para convertir movimientos locales en una oposición armada organizada, que podría actuar con la cobertura moral o logística de Estados Unidos.

Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el tipo de apoyo que ofrecería —armamento, entrenamiento o inteligencia—, su mensaje al pueblo iraní ha sido inequívoco: «Tomen el control de su gobierno; Estados Unidos los respalda con fuerza abrumadora y poder devastador».

Trump ha asegurado que las defensas aéreas, la fuerza aérea, la marina y la cúpula de Teherán están destruidas, tras los ataques repetidos de Estados Unidos e Israel. «Quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!’», ha declarado Trump, dejando claro que no habrá concesiones ni pausa en su estrategia de máxima presión militar.

Trump ha añadiado que el ejército estadounidense tiene suficiente arsenal para «pelear para siempre», y que la Operación Furia Épica avanza por delante del calendario previsto. «Ya estamos sustancialmente adelantados respecto a nuestras proyecciones de tiempo. Pero sea cual sea el tiempo que lleve, está bien. Haremos lo que sea necesario», ha asegurado Trump, mostrando un tono desafiante y sin concesiones.

Entre los objetivos alcanzados, las fuerzas estadounidenses e israelíes han atacado un edificio perteneciente a la Asamblea de Expertos, la institución que designará al próximo líder supremo tras la muerte de Alí Jamenei. Este golpe directo a la estructura de poder iraní marca un punto crítico en la ofensiva y demuestra que Washington busca desmantelar la cúpula del régimen ayatolá desde todos los frentes.

Europa de moviliza para proteger Chipre

La escalada de tensión ha generado alarma internacional. Reino Unido ha enviado de urgencia un buque de guerra a Chipre después de que drones iraníes atacaran una base de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido el lunes. Francia, por su parte, ya ha movilizado su portaaviones Charles de Gaulle hacia la región, mientras crece la crítica a Sir Keir Starmer por su respuesta considerada “demasiado lenta” ante la crisis.

Oriente Medio se encuentra al borde de un conflicto sin precedentes, con ataques de precisión sobre objetivos estratégicos, respaldo a milicias locales y una clara presión sobre los ayatolás de la dictadura de Irán. La combinación de poderío militar y amenazas directas sitúa a Estados Unidos e Israel en una operación que podría cambiar para siempre el equilibrio de la región.