Israel y EEUU bombardean la reunión de los 88 ayatolás que eligen al sucesor de Jamenei en Irán

Estados Unidos e Israel han bombardeado el edificio que iba a albergar la Asamblea de Expertos, la institución responsable de elegir al sucesor del ayatolá Alí Jamenei. Este ataque ha tenido lugar en Qom, al sur de la capital de Irán.

En redes sociales y medios locales se han difundido imágenes del edificio bombardeado, pero aún no se ha confirmado si en el momento del ataque se encontraban allí los 88 miembros del consejo.

Según fuentes militares israelíes citadas por Efe, en el momento del bombardeo, en el edificio no se encontraba ninguno de los clérigos candidatos a suceder al líder supremo, Alí Jamenei, que fue eliminado el pasado sábado junto a la cúpula militar de los ayatolás.

Horas antes de este ataque contra el consejo, el Mossad publicó un mensaje en redes sociales en el que aparecían los posibles sucesores de Jamenei cayendo en un efecto dominó: «No importa quién sea elegido hoy, su destino ya está escrito. Sólo el pueblo iraní elegirá a su futuro líder».

مهم نیست امروز چه کسی انتخاب میشود سرنوشت او قلم زده شده، تنها ملت ایران راهبر آتی خود را انتخاب خواهند کرد pic.twitter.com/dwyRW6ZB4U — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) March 3, 2026

Este martes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado el lanzamiento de una nueva oleada de ataques contra Teherán, lo que supone ya la «novena oleada de ataques a gran escala» contra la dictadura de los ayatolás.

Previamente, el Ejército ha confirmado ataques contra más de 60 objetivos iraníes en el oeste del país en operaciones de su Fuerza Aérea. «Con estos ataques buscamos degradar las capacidades balísticas del régimen y fomentar la superioridad aérea israelí en la zona», han indicado las FDI.

«Como parte de estos ataques, Israel ha golpeado esta mañana decenas de sistemas de lanzamiento de misiles y otros sistemas de defensa utilizados por Irán. Así, buscamos minimizar todo lo posible el fuego abierto contra el Estado de Israel», ha subrayado el Ejército, que prevé «seguir operando para hacer frente a cualquier amenaza y proteger a los ciudadanos».