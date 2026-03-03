Última hora de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, en directo | Hezbolá ataca con drones dos bases militares israelíes
Sigue en directo la última hora del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos y cómo va a afectar a España y al resto del mundo
Seguimos en directo la evolución de la confrontación abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, un escenario que en los últimos días ha pasado de tensiones estructurales a ataques militares directos y respuestas cruzadas. La dinámica actual representa un punto de inflexión en la seguridad regional y aumenta el riesgo de una expansión del conflicto a otros territorios y actores.
El 28 de febrero se registró una ofensiva coordinada de fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos militares y estratégicos dentro de Irán. Según las informaciones difundidas hasta el momento, los ataques incluyeron bombardeos aéreos y lanzamientos de misiles dirigidos contra infraestructuras vinculadas al aparato militar y de seguridad iraní. Washington y Tel Aviv han justificado la operación como una respuesta a amenazas previas y como parte de una estrategia orientada a limitar capacidades consideradas críticas dentro del programa militar y nuclear iraní.
¿Por qué Irán ha atacado Dubái?
En el contexto de la actual escalada militar, los ataques o intentos de impacto en zonas cercanas a Dubái se enmarcan dentro de la estrategia de presión de Irán contra intereses vinculados a Estados Unidos y aliados regionales. Emiratos Árabes Unidos, por su posición estratégica y su relevancia económica y logística en el Golfo, puede convertirse en objetivo indirecto cuando Teherán busca enviar un mensaje de disuasión o ampliar el alcance de su respuesta militar. Las autoridades iraníes suelen justificar este tipo de acciones como represalias ante ofensivas previas o como advertencia frente a la cooperación de determinados países con operaciones militares en la región.
Respuesta de Irán y activación de actores aliados
Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo y contra territorio israelí. Paralelamente, grupos aliados como Hezbollah desde el sur de Líbano y milicias proiraníes en Irak han intensificado sus ataques contra posiciones vinculadas a intereses estadounidenses e israelíes.
La coordinación entre actores estatales y no estatales en distintos frentes incrementa la complejidad del conflicto y abre la posibilidad de una escalada más amplia, especialmente en zonas fronterizas y en el entorno del Mediterráneo oriental.
¿Por qué hay guerra entre Israel e Irán?
La confrontación entre Israel e Irán tiene un origen estructural y estratégico. Ambos países mantienen una rivalidad geopolítica profunda que incluye disputas sobre influencia regional, el programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a grupos armados como Hezbollah o Hamas. La tensión se ha mantenido durante años en forma de guerra en la sombra, con ataques indirectos y operaciones encubiertas, pero la fase actual refleja un nivel de enfrentamiento más directo y visible.
¿Quién inició la guerra con Irán?
No existe un único momento formal de inicio, ya que el conflicto es resultado de una acumulación progresiva de tensiones y operaciones militares indirectas durante años. Sin embargo, la escalada actual se vincula a la ofensiva coordinada lanzada contra objetivos en territorio iraní, seguida por la respuesta inmediata de Teherán con ataques contra bases y posiciones en la región.
¿Qué país está en guerra con Irán?
En términos militares directos, la confrontación principal implica a Irán frente a Israel y Estados Unidos. Además, la dimensión del conflicto incluye actores aliados de ambos bandos y escenarios operativos en Líbano, Siria, Irak y zonas del Golfo Pérsico, lo que amplía el alcance geográfico del enfrentamiento.
¿Es Irán más poderoso que Israel en la guerra?
La comparación militar depende del criterio analizado. Israel cuenta con tecnología militar avanzada, apoyo estratégico de Estados Unidos y un sistema defensivo desarrollado, mientras que Irán dispone de una capacidad significativa en misiles balísticos, drones y redes de aliados regionales. Más que una comparación directa de potencia, el equilibrio actual se basa en capacidad de respuesta, capacidad de disuasión y respaldo internacional.
¿Qué pasará con el petróleo y el precio de la gasolina?
El impacto energético es uno de los factores más sensibles en esta crisis. La región del Golfo Pérsico concentra una parte significativa de la producción y exportación mundial de petróleo, por lo que cualquier ataque a infraestructuras energéticas, bloqueos en rutas marítimas o tensiones en el Estrecho de Ormuz puede generar volatilidad inmediata en los mercados.
Un escenario de escalada sostenida podría presionar al alza el precio del crudo, con efectos posteriores en el coste de los carburantes y en la inflación internacional.
El impacto en la gasolina dependerá de la duración del conflicto, las decisiones de la OPEP+ y las posibles interrupciones en la cadena de suministro energética.
¿Puede extenderse la guerra a otros países?
El riesgo de expansión es uno de los factores más analizados en la actualidad. La participación de grupos aliados en Líbano, Irak o Siria aumenta la probabilidad de que el conflicto se amplíe territorialmente. Asimismo, cualquier ataque contra infraestructuras energéticas o rutas marítimas estratégicas podría involucrar indirectamente a más actores internacionales.
¿Cómo afecta la guerra al petróleo y a los mercados?
La región del Golfo Pérsico concentra una parte relevante de la producción y exportación mundial de energía. Una escalada prolongada o ataques contra instalaciones petroleras podrían generar volatilidad en los precios del crudo y afectar a los mercados financieros globales. Los inversores reaccionan con rapidez ante escenarios de incertidumbre geopolítica.
Seguimiento en directo
Continuamos analizando en tiempo real las actualizaciones oficiales, los movimientos militares confirmados y las consecuencias políticas y económicas derivadas de esta escalada. Actualizamos conforme se produzcan nuevas informaciones relevantes.
Israel bombardea la cadena Al Manar
El Ejército de Israel ha iniciado en la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques contra la capital libanesa, Beirut, presuntamente dirigidos a instalaciones del grupo terrorista Hezbolá, y ha bombardeado la sede de la cadena de televisión Al Manar, afín al grupo.
«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a atacar la sede y los depósitos de armas de la organización terrorista Hezbolá en Beirut», ha anunciado la cartera militar en su cuenta de Telegram.
Incremento de la inflación
Un conflicto prolongado en Oriente Medio podría generar un incremento considerable de la inflación en la zona euro y frenar el crecimiento económico, según afirmó el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, en una entrevista publicada el martes por el Financial Times.
«En términos de dirección, un aumento de los precios de la energía ejerce una presión al alza sobre la inflación, especialmente a corto plazo, y un conflicto de este tipo sería negativo para la actividad económica».
Se dispara el precio del gas natural
El precio del gas natural ya registra una fuerte revalorización del 22 %, y supera los 53 dólares por megavatio hora (MWh), máximos desde febrero de 2025, ante la escalada del conflicto en Oriente Medio.
China denuncia que EEUU e Israel inciten un «cambio de régimen» en Irán
China acusó este martes a Estados Unidos e Israel de «incitar un cambio de régimen» en Irán tras los ataques del pasado 28 de febrero.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha reiterado este martes en rueda de prensa que la ofensiva estadounidense e israelí «viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales».
Rubio confirma que EEUU «no atacaría deliberadamente una escuela»
El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado en rueda de prensa que «no atacaría deliberadamente una escuela», tras publicar la prensa estatal iraní que más de 160 personas habían muerto en el ataque entre EEUU e Israel contra Irán.
EEUU cierra su Embajada en Kuwait
Este martes, Estados Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Kuwait y su evacuación de personal «no esencial» en Jordania, Bahréin e Irak.
El propio Gobierno saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad ha sufrido un incendio, tras ser alcanzada por dos drones.
Donald Trump afirma que EEUU puede sostener guerras indefinidamente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que su país tiene munición suficiente para librar guerras «eternamente y con mucho éxito». «Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas», ha dicho Trump.
Irán comunica que el Estrecho de Ormuz está cerrado
La Guardia Revolucionaria, los sicarios del régimen de los ayatolás de Irán, ha declarado el estratégico Estrecho de Ormuz «cerrado», advirtiendo que «cualquiera que intente cruzarlo será atacado»
Hezbolá ataca con drones a Israel
La organización terrorista chií libanés Hezbolá ha asumido este martes la responsabilidad de un ataque con drones dirigido contra dos instalaciones militares israelíes, como represalia por los bombardeos del Ejército de Israel sobre decenas de localidades en Líbano, entre ellas la capital, Beirut.
Irán ha lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en Bahréin
El cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán informó a primera hora de este martes de que ejecutó una ofensiva “de gran envergadura” contra una instalación aérea de Estados Unidos en Bahréin.
Última hora y evolución del conflicto
Buenos días. Comenzamos en directo analizando la última hora de la guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán tras los ataques y la respuesta militar en varios frentes. Actualizamos con información confirmada por fuentes oficiales y datos verificados conforme avance la situación.
Un dron iraní bombardea la Embajada de EEUU en Riyad
Un dron del Ejército iraní ha lanzado un ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Riyad, la capital de Arabia Saudí, impactando en al menos dos ocasiones. La Embajada ha ordenado a su personal buscar refugio para evitar mayores daños. Todos los vuelos que tenían como destino Riyad están siendo desviados en los últimos minutos.
El petróleo, 80 dólares el barril
El brent, el crudo de referencia de Europa, sigue al alza ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio, y este martes se revaloriza el 3 %, hasta superar los 80 dólares por barril, máximos desde junio de 2025.
El foco se sitúa sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula casi un 20 % el tráfico de crudo mundial, y el miedo a que el conflicto pueda provocar una interrupción del suministro.