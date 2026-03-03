Última hora de la guerra entre EEUU, Israel e Irán, en directo | Hezbolá ataca con drones dos bases militares israelíes

Seguimos en directo la evolución de la confrontación abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, un escenario que en los últimos días ha pasado de tensiones estructurales a ataques militares directos y respuestas cruzadas. La dinámica actual representa un punto de inflexión en la seguridad regional y aumenta el riesgo de una expansión del conflicto a otros territorios y actores.

El 28 de febrero se registró una ofensiva coordinada de fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos militares y estratégicos dentro de Irán. Según las informaciones difundidas hasta el momento, los ataques incluyeron bombardeos aéreos y lanzamientos de misiles dirigidos contra infraestructuras vinculadas al aparato militar y de seguridad iraní. Washington y Tel Aviv han justificado la operación como una respuesta a amenazas previas y como parte de una estrategia orientada a limitar capacidades consideradas críticas dentro del programa militar y nuclear iraní.

¿Por qué Irán ha atacado Dubái?

En el contexto de la actual escalada militar, los ataques o intentos de impacto en zonas cercanas a Dubái se enmarcan dentro de la estrategia de presión de Irán contra intereses vinculados a Estados Unidos y aliados regionales. Emiratos Árabes Unidos, por su posición estratégica y su relevancia económica y logística en el Golfo, puede convertirse en objetivo indirecto cuando Teherán busca enviar un mensaje de disuasión o ampliar el alcance de su respuesta militar. Las autoridades iraníes suelen justificar este tipo de acciones como represalias ante ofensivas previas o como advertencia frente a la cooperación de determinados países con operaciones militares en la región.

Respuesta de Irán y activación de actores aliados

Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases estadounidenses en el Golfo y contra territorio israelí. Paralelamente, grupos aliados como Hezbollah desde el sur de Líbano y milicias proiraníes en Irak han intensificado sus ataques contra posiciones vinculadas a intereses estadounidenses e israelíes.

La coordinación entre actores estatales y no estatales en distintos frentes incrementa la complejidad del conflicto y abre la posibilidad de una escalada más amplia, especialmente en zonas fronterizas y en el entorno del Mediterráneo oriental.

¿Por qué hay guerra entre Israel e Irán?

La confrontación entre Israel e Irán tiene un origen estructural y estratégico. Ambos países mantienen una rivalidad geopolítica profunda que incluye disputas sobre influencia regional, el programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a grupos armados como Hezbollah o Hamas. La tensión se ha mantenido durante años en forma de guerra en la sombra, con ataques indirectos y operaciones encubiertas, pero la fase actual refleja un nivel de enfrentamiento más directo y visible.

¿Quién inició la guerra con Irán?

No existe un único momento formal de inicio, ya que el conflicto es resultado de una acumulación progresiva de tensiones y operaciones militares indirectas durante años. Sin embargo, la escalada actual se vincula a la ofensiva coordinada lanzada contra objetivos en territorio iraní, seguida por la respuesta inmediata de Teherán con ataques contra bases y posiciones en la región.

¿Qué país está en guerra con Irán?

En términos militares directos, la confrontación principal implica a Irán frente a Israel y Estados Unidos. Además, la dimensión del conflicto incluye actores aliados de ambos bandos y escenarios operativos en Líbano, Siria, Irak y zonas del Golfo Pérsico, lo que amplía el alcance geográfico del enfrentamiento.

¿Es Irán más poderoso que Israel en la guerra?

La comparación militar depende del criterio analizado. Israel cuenta con tecnología militar avanzada, apoyo estratégico de Estados Unidos y un sistema defensivo desarrollado, mientras que Irán dispone de una capacidad significativa en misiles balísticos, drones y redes de aliados regionales. Más que una comparación directa de potencia, el equilibrio actual se basa en capacidad de respuesta, capacidad de disuasión y respaldo internacional.

¿Qué pasará con el petróleo y el precio de la gasolina?

El impacto energético es uno de los factores más sensibles en esta crisis. La región del Golfo Pérsico concentra una parte significativa de la producción y exportación mundial de petróleo, por lo que cualquier ataque a infraestructuras energéticas, bloqueos en rutas marítimas o tensiones en el Estrecho de Ormuz puede generar volatilidad inmediata en los mercados.

Un escenario de escalada sostenida podría presionar al alza el precio del crudo, con efectos posteriores en el coste de los carburantes y en la inflación internacional.

El impacto en la gasolina dependerá de la duración del conflicto, las decisiones de la OPEP+ y las posibles interrupciones en la cadena de suministro energética.

¿Puede extenderse la guerra a otros países?

El riesgo de expansión es uno de los factores más analizados en la actualidad. La participación de grupos aliados en Líbano, Irak o Siria aumenta la probabilidad de que el conflicto se amplíe territorialmente. Asimismo, cualquier ataque contra infraestructuras energéticas o rutas marítimas estratégicas podría involucrar indirectamente a más actores internacionales.

¿Cómo afecta la guerra al petróleo y a los mercados?

La región del Golfo Pérsico concentra una parte relevante de la producción y exportación mundial de energía. Una escalada prolongada o ataques contra instalaciones petroleras podrían generar volatilidad en los precios del crudo y afectar a los mercados financieros globales. Los inversores reaccionan con rapidez ante escenarios de incertidumbre geopolítica.

Seguimiento en directo

Continuamos analizando en tiempo real las actualizaciones oficiales, los movimientos militares confirmados y las consecuencias políticas y económicas derivadas de esta escalada. Actualizamos conforme se produzcan nuevas informaciones relevantes.