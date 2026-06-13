Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del sábado 13 de junio

El Mundial 2026 ha entrado en su tercer día con cuatro partidos: Qatar – Suiza (grupo B), Brasil – Marruecos (C), Haití – Escocia (C) y Australia – Turquía (D). Entre otros, debuta la selección más laureada de la historia del torneo, la Brasil que ahora entrena Carlo Ancelotti.

Cómo ha quedado el Qatar – Suiza

Un gol de Boualem Khoukhi hizo saltar por los aires el duelo entre Qatar y Suiza. Fue en el minuto 95 de un partido que los europeos ganaron por la mínima y creyeron tener ganado hasta que un cabezazo del jugador qatarí provocó la primera gran sorpresa del Mundial.

Suiza se había adelantado en la primera parte con un gol de Embolo de penalti. La Qatar de Lopetegui se mantuvo viva en el encuentro, pero fue muy inferior hasta que aprovechó su ocasión, un centro al área que terminó en gol en el último minuto del encuentro.

Este empate entre Qatar y Suiza (1-1) deja al grupo B con todos los equipos empatados a un punto, ya que Canadá y Bosnia también hicieron lo mismo (1-1).

Resultado del Brasil – Marruecos

Brasil y Marruecos juegan el partido más apasionante de esta jornada de hoy en el Mundial. Correspondiente al grupo C, es un duelo entre la selección que más Mundiales tiene en la historia y que lleva 26 años sin conseguirlo y una de las semifinalistas del último Mundial de Qatar.

El encuentro se juega a partir de las 00:00 hora peninsular española.

Cuánto ha quedado el Haití – Escocia

El otro partido de la primera jornada del grupo C es el Haití – Escocia. Haití vuelve a un Mundial 52 años después para la que será su segunda participación en este torneo. Por su parte, Escocia también regresa al Mundial tras una larga ausencia de 26 años.

El encuentro se disputará a partir de las 03:00 hora peninsular española.

Cómo ha quedado el Australia – Turquía

El último partido de esta jornada en el Mundial será el Australia – Turquía. Un clásico de los Mundiales, como es Australia, debuta ante Turquía, llamada a ser una de las que pueden dar la sorpresa. Este partido corresponde al grupo D, que ya se abrió con la victoria de Estados Unidos ante Paraguay.

El partido entre Australia y Turquía arrancará a las 06:00 hora peninsular española.