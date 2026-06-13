Qatar destroza el reloj de Suiza con un gol en el 95′

Qatar ha hecho pagar a Suiza un despropósito absoluto de partido. Y lo ha hecho sobre la hora. Cuando el reloj casi marcaba la hora, los de Julen Lopetegui no lo pararon, lo destrozaron. Se elevó al cielo de San Francisco Boualem para cabecear al fondo de la red un centro lateral y dar la primera sorpresa de este Mundial 2026. Se confiaron demasiado los helvéticos, que perdonaron lo más grande y se pensaban que lo tenían sobradamente ganado y entonces llegó el tanto del empate.

La gesta hacía justicia con un Lopetegui que se estrenaba en un campeonato mundial. De forma muy diferente a como pensaba hace ocho años, cuando fue cesado a dos días del debut de España en Rusia 2018 tras conocerse su fichaje por el Real Madrid. Ahora, al frente de un país cuya única tradición futbolística es la de haber albergado el anterior Mundial, ha logrado redimirse, en parte. Un punto que sabe a oro para este pequeño Estado y sobre todo para él.

La cita se daba en el estadio de los San Francisco 49ers, sede de la última Super Bowl. Cabe decir que nada tenía que ver el ambiente de aquel partido celebrado en febrero, en el que se impusieron los Seattle Seahawks y que contó con la actuación especial al descanso de Bad Bunny. Del lleno total de entonces, a quedarse lejos del lleno en este. Aunque, teniendo en cuenta los dos países que se enfrentaban, hay que decir que el aspecto era de lo más aceptable.

A Suiza se le ponía de cara

Yendo ya al fútbol, el partido fue un monólogo helvético. No lo refleja el resultado, puesto que los de Lopetegui pudieron salir escaldados en su estreno. Suiza fue muy superior, llegaba con una facilidad tremenda, con un estelar Vargas al que le faltó –como al resto de sus compañeros– el gol. Las facilidades atrás de los qataríes les permitían plantarse ante Abunada, que hizo un par de intervenciones de mérito, pero se vio favorecido por la falta de efectividad de los suizos.

Eso sí, hizo un penalti a los 13 minutos digno de estudio. Se lanzó en el área pequeña a intentar despejar a media altura un balón llovido a Freuler y, no solo no acertó, sino que le pegó un cabezazo en el muslo. Más claro no pudo ser el penalti, salvo porque había dudas en la posición del suizo. Cuando se comprobó que estaba habilitado, Embolo lanzó el penalti y marcó.

Del perdón a la penitencia

Apuntaba a goleada, pero no había manera de que Suiza lanzara un balón entre los tres palos. Y no sería por falta de oportunidades. Las tuvieron de todos los colores, pero fallaron absolutamente todo. Pudieron irse con una ventaja clara al descanso. Se sabían tan superiores que dio la impresión durante el resto del partido de que iban a medio gas. Les valía, porque Qatar es que ni hizo amago de poner en aprietos a Kobel… hasta el final.

Pasaban las ocasiones y los minutos sin que Suiza fuese capaz de ampliar su renta en el marcador, pero fue suficiente. Una intentona qatarí en el 89′ era el aviso de lo que vendría después. Con seis de añadido por delante, a los del Medio Oriente les hacía falta una para poder igualarlo y llegó. El centro desde la izquierda derivó en un cabezazo de Boualem Khoukhi a la mismísima escuadra con el que se paralizaba el reloj suizo en el 95′ y que ponía patas arriba el grupo B.