Qué son las Malvinas y por qué en la celebración del Mundial decían que son españolas

La victoria de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen llamativa. Al terminar el encuentro, varios jugadores argentinos celebraron el pase a la final mostrando una pancarta con el mensaje: «Las Malvinas son argentinas». Esto se hizo viral en las redes sociales y reabrió uno de los conflictos territoriales más sensibles entre ambos países. Aunque las reivindicaciones sean habituales en Argentina y cuenten con un gran respaldo social, la imagen no sentó bien a Reino Unido. Los aficionados del país británico interpretaron esto como una provocación política en un evento deportivo. Además, en la celebración del Mundial, los cánticos por parte de los aficionados españoles eran: «Las Malvinas son españolas», demostrando que la historia es la única capaz de sacar de dudas ante este tipo de situaciones.

El significado de la pancarta

Los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra siempre han ido precedidos por una carga emocional que no se relaciona sólo con el fútbol, sino que ambos países mantienen desde hace casi dos siglos una disputa por la soberanía de las islas Malvinas. Por eso, mostrar esa pancarta tras el partido responde a un mensaje dirigido expresamente al rival, aprovechando uno de los escaparates deportivos con mayor repercusión internacional. Al mismo tiempo, numerosos argentinos aplaudieron el gesto como una reivindicación patriótica, aunque desde Reino Unido la respuesta fue crítica por mezclar deporte y política en plena celebración.

¿Qué dice la historia?

La historia de la gobernanza de las islas Malvinas desde 1767 hasta 1811 estuvo marcada por España, país que tenía el poder del territorio en ese momento. Aunque, en el año 1820, Argentina asume la soberanía de las islas aprovechando la situación crítica que afrontaba el país español tras la Guerra de la Independencia. Por lo tanto, no fue un conflicto lo que ocasionó este cambio de gobierno. Todo lo contrario sucede con Inglaterra, es decir, las fuerzas militares de Reino Unido entraron a las islas el 3 de enero de 1833 para expulsar a los argentinos del territorio, tomando el control del archipiélago tras un conflicto armado que dejó más de 900 fallecidos entre los dos bandos. Desde ese instante, ambos países tienen posiciones diferentes sobre la titularidad del territorio.

La importancia del archipiélago

Las islas Malvinas se han convertido en un lugar de interés mundial debido a sus grandes reservas de petróleo, gas, la gran riqueza pesquera que sustentan y su ubicación geopolítica estratégica en el Atlántico Sur. Por eso, se muestra como un espacio único donde destacan sus pocos habitantes y su base militar británica.

¿Por qué Argentina reivindica las Malvinas?

Argentina repite que heredó la soberanía de las islas tras independizarse de España y considera ilegal la ocupación británica iniciada en el S. XIX. De hecho, la Constitución argentina recoge la recuperación de las Malvinas como un objetivo permanente del Estado. Esta es la razón por la que estas reivindicaciones son frecuentes en actos oficiales, competiciones deportivas y celebraciones populares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL MUNDO (@elmundo_es)

La división de opiniones

La aparición de la pancarta durante la celebración generó un intenso debate en redes sociales. Aunque los argentinos afirman que es parte de su identidad nacional y no supone una provocación, sino una forma de recordar una causa histórica. Por el contrario, numerosos aficionados británicos vieron este hecho como algo provocador que acrecienta la tensión de una rivalidad muy marcada.

La rivalidad en el fútbol

Cada vez que Inglaterra y Argentina se enfrentan en una gran competición internacional, el recuerdo de la Guerra de las Malvinas vuelve a reavivarse. El fútbol ha servido en numerosas ocasiones como escenario simbólico de una rivalidad que va mucho más de lo deportivo entre ambos. Por eso, la pancarta que mostraron los argentinos demuestra que, después de tanto tiempo, la cuestión de las Malvinas sigue siendo un asunto de gran sensibilidad política y emocional. Además, España se sumó a esos cánticos ejerciendo su protagonismo, como respuesta a la victoria contra Argentina en el Mundial 2026.