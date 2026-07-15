No es un partido más: la guerra de las Malvinas como origen y la mano de Dios en el Inglaterra – Argentina

Nunca fue un partido más este Inglaterra – Argentina desde que en 1982 se originó la famosa Guerra de las Malvinas, que dejó cientos de muertos en ambos bandos. Un conflicto que llegó hasta la «guerra del fútbol» y que en 1986 tuvo un gesto simbólico tras la victoria de Argentina en el Mundial de México sobre los ingleses, cuatro años después de que Inglaterra venciese en la batalla bélica.

Un conflicto, la Guerra de las Malvinas, que se originó el 2 de abril de 1982 y que duró 74 días. Argentina desembarcó en las islas para recuperarlas, y Reino Unido contestó enviando una flota importante. La guerra terminó con 649 argentinos y 255 británicos muertos. La mayoría de los argentinos eran chicos jóvenes sin experiencia en estas lides.

A día de hoy, Reino Unido mantiene una base militar en las islas y Argentina sigue reclamando la soberanía diplomática en la ONU. Aquí empezó un conflicto que cuatro años más tarde se trasladó al terreno de juego.

Una guerra trasladada al fútbol

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra ya nunca fue la misma. Desde ese momento, nunca fue un partido más. Ya era un asunto personal, sobre todo por parte de los argentinos. En junio de 1986, ambas selecciones se midieron en cuartos de final del Mundial de México en el Azteca, en uno de los partidos más históricos de la historia. Maradona fue el símbolo que llevó a Argentina a ganar aquella Copa del Mundo, marcando por el camino dos goles a Inglaterra que marcaron un hito. El gol del siglo, regateando a ingleses como si fueran muñecos hasta anotar un golazo. Y la mano de Dios, cuatro minutos antes.

«Sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos allá, que los habían matado como a pajaritos. Y esto era una revancha, era recuperar algo de las Malvinas. ¡Un carajo que iba a ser un partido más!», señaló el propio Maradona sobre este partido años después.

La carga emocional para Argentina de ganarle a Inglaterra cuatro años después de perder la Guerra de las Malvinas fue tremenda. Nunca más fue un partido más los encuentros entre ambas selecciones. Y tampoco lo será el de este miércoles en una semifinal de la Copa del Mundo. Atlanta quiere ser el Azteca y Messi quiere ser Maradona.