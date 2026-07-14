Sale a subasta el brazalete que Maradona llevó en el partido de la ‘Mano de Dios’ en el Mundial de 1986

El Mundial de México 1986 ocupa un lugar privilegiado en la memoria de cualquier aficionado al fútbol. No sólo porque Argentina conquistó su segundo título mundial, sino porque Diego Armando Maradona firmó una de las actuaciones individuales más extraordinarias que se recuerdan en una Copa del Mundo.

Ahora, cuando se cumplen 40 años de aquella conquista, Sotheby’s ha incluido en su subasta The Beautiful Game una de las piezas más especiales relacionadas con el astro argentino: el brazalete de capitán que utilizó durante tres de los encuentros decisivos del torneo.

Lejos de tratarse de un simple complemento deportivo, el brazalete fue testigo de algunos de los momentos más icónicos de la historia del fútbol. Maradona lo llevó en los octavos de final frente a Uruguay, en los inolvidables cuartos de final contra Inglaterra y también en la gran final ante Alemania Occidental, donde Argentina terminó proclamándose campeona del mundo.

La historia de esta pieza resulta aún más singular porque, tras finalizar el campeonato, un miembro de la familia del futbolista decidió regalársela a un trabajador del estadio donde se disputó la final. Ese gesto permitió que el brazalete se conservara durante cuatro décadas hasta llegar ahora al mercado de las grandes subastas.

Mucho más que un distintivo de capitán

Desde Sotheby’s destacan que un brazalete de capitán representa mucho más que la autoridad dentro del terreno de juego. Es un símbolo de liderazgo, responsabilidad y compromiso con todo un país.

En el caso de Maradona, ese significado alcanza una dimensión todavía mayor. Durante el Mundial de 1986 no sólo ejercía como capitán de la selección argentina, sino que asumía prácticamente todo el peso ofensivo del equipo y se convertía en el gran referente de una generación.

Cada fotografía de aquellos encuentros muestra ese sencillo brazalete de algodón colocado en el brazo izquierdo del 10, convertido hoy en una pieza histórica capaz de despertar el interés de museos, coleccionistas privados y aficionados de todo el planeta.

El partido que cambió la historia del fútbol

Aunque el brazalete estuvo presente en varios encuentros decisivos, hay uno que eclipsa cualquier otro: el Argentina-Inglaterra disputado el 22 de junio de 1986.

Apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, el encuentro tenía una enorme carga emocional para ambos países. Sin embargo, fue dentro del campo donde Maradona escribió una página irrepetible de la historia del deporte.

En apenas cuatro minutos marcó dos goles completamente opuestos y, precisamente por ello, inseparables.

El primero fue el conocido como La Mano de Dios, una acción en la que golpeó el balón con la mano izquierda sin que ni el árbitro ni el juez de línea detectaran la infracción. La jugada provocó una enorme polémica que todavía hoy continúa alimentando debates entre aficionados y expertos.

Pero si aquella acción dividió opiniones, el segundo tanto consiguió prácticamente lo imposible: poner de acuerdo al mundo entero.

El Gol del Siglo

Después de recuperar el balón en su propio campo, Maradona inició una carrera que acabaría convirtiéndose en una de las imágenes más repetidas de la historia del deporte.

El argentino recorrió más de medio campo dejando atrás a cinco futbolistas ingleses antes de superar también al portero Peter Shilton y empujar el balón a la red con una tranquilidad impropia de una acción tan vertiginosa.

Aquella obra maestra fue elegida en 2002 por los aficionados de la FIFA como el Gol del Siglo, un reconocimiento que consolidó definitivamente la dimensión mítica de aquella jugada. Incluso cuatro décadas después, sigue apareciendo de forma habitual en cualquier recopilación de los mejores goles jamás marcados.

Ese instante histórico tuvo como silencioso testigo el mismo brazalete que ahora cambia de manos en una subasta destinada a convertirse en uno de los grandes acontecimientos del coleccionismo deportivo.