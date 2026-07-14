Sale a subasta el brazalete que Maradona llevó en el partido de la ‘Mano de Dios’ en el Mundial de 1986
Hay objetos deportivos que trascienden su función original para convertirse en auténticos símbolos de una época. Ese es el caso del brazalete de capitán que Diego Armando Maradona lució durante algunos de los partidos más importantes del Mundial de México 1986, incluido el inolvidable encuentro frente a Inglaterra en el que firmó el considerado por muchos como el mejor gol de la historia del fútbol. Cuatro décadas después de aquella gesta, esta reliquia sale a subasta de la mano de Sotheby’s sin una estimación oficial de venta, aunque los expertos creen que podría alcanzar cifras millonarias, siguiendo la estela de otros recuerdos del astro argentino que han batido récords en los últimos años. La pieza ha despertado el interés de coleccionistas de todo el mundo y vuelve a poner el foco sobre uno de los capítulos más legendarios del deporte.
El brazalete que acompañó a Maradona en su mayor hazaña