Adiós a gastarte 100 euros: la alternativa por menos de 2 euros a la nueva camiseta con dos estrellas de la selección

Tras la victoria de España en el Mundial 2026, la nueva camiseta con las dos estrellas se ha convertido en uno de los productos más esperados por los aficionados. La camiseta para adultos cuesta alrededor de 100 euros, mientras que la auténtica se sitúa en torno a los 150, cifras astronómicas para la nueva elástica de la Roja.

Sin embargo, existe otra opción para conseguir esta ansiada prenda. Si quieres ahorrarte el desembolso de la prenda oficial, existen opciones como adquirir las estrellas doradas en plataformas online y pegarlas; comprar la estrella, cubrirla con un paño fino y aplicar la plancha caliente para fijarla o kits de actualización, que se pueden conseguir en negocios locales e imprentas textiles.

Estos métodos pueden evitarnos la espera por la nueva camiseta. Desde hace semanas, la página web de la RFEF está saturada y avisa de que la camiseta roja con la segunda estrella no estará disponible hasta el 15 de agosto. También hay retrasos en los envíos de los pedidos que son personalizados, cuyo plazo de entrega se verá prolongado desde los habituales 5-7 días hasta el doble de tiempo.

Aun así, se espera que la venta de camisetas de España pase de los 2,5 millones de unidades vendidas antes del torneo a superar los 4 o incluso 5 millones durante el próximo año, generando una facturación estimada de entre 500 y 750 millones de euros.

Si se borda la estrella a mano, ¿dejaría de ser oficial?

Según apuntan los expertos, podría perder valor a efectos comerciales o de coleccionistas. «Me habría parecido precioso que la campaña oficial hubiera ofrecido también otra posibilidad que dijera: Si ya tienes la camiseta con la que has vivido este gran momento, añade aquí la segunda estrella», asegura la consultora experta en moda sostenible, Gema Gómez.

Si uno prefiere bordarla a mano, podría perder su derecho a una devolución o a devolver la prenda en la tienda original si tuviera algún defecto de fábrica posterior. A pesar de ello, no se cometería ninguna ilegalidad al ser una ropa de tu propiedad y modificarla es totalmente legal.