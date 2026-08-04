Los ceutíes tras ver a Sánchez en La Mareta: «¡Qué poca vergüenza, le da igual, él divirtiéndose y nosotros así!»

Las imágenes exclusivas de Pedro Sánchez disfrutando de unos días de descanso en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, han vuelto a generar indignación entre numerosos vecinos de Ceuta, que consideran que la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma sigue lejos de estar resuelta. OKDIARIO ha salido a la calle para recoger el sentir de los ceutíes, cuyas críticas se centran en que el presidente del Gobierno disfrute de sus vacaciones mientras, aseguran, la normalidad todavía no ha regresado a la ciudad.

Uno de los vecinos se muestra especialmente duro con la actitud del jefe del Ejecutivo. «Qué poca vergüenza. Le da igual. Él divirtiéndose y nosotros así», lamenta, antes de reprochar que Sánchez «venga, diga cuatro palabras y se vaya después de vacaciones». En la misma línea, critica la publicación de contenido en redes sociales durante sus días de descanso: «¿Qué playlist? ¿La música que a ti te gusta o la playa privada de 500 metros que han dejado sólo para ti?».

Las quejas de los entrevistados giran en torno a la sensación de abandono que, aseguran, vive Ceuta desde hace semanas. «Para mí es una falta de responsabilidad que no es digna de un presidente del Gobierno», sostiene otro ciudadano, que considera que la prioridad debería ser afrontar la situación que atraviesa la ciudad antes que las vacaciones estivales.

Otro vecino resume su malestar afirmando que «Pedro Sánchez está divirtiéndose mientras Ceuta está atemorizada todavía porque no se ha solucionado la crisis». Aunque reconoce que el presidente «tiene todo el derecho del mundo a bañarse donde quiera», añade que «ni es el momento ni debería haberlo hecho».

Las playas también centran buena parte de las críticas. Algunos entrevistados aseguran que muchos ceutíes han dejado de acudir al litoral por la situación que perciben en la ciudad. «En Ceuta se ha acabado el verano prácticamente. Más del 50 o el 60% ya no baja a la playa y todo el mundo está sentado en las terrazas porque no están disfrutando de la playa», relata un vecino.

Otros vecinos expresan su preocupación por el futuro inmediato y consideran que la crisis no tendrá una solución rápida. «Esto no se va a arreglar en una semana ni en diez días porque siguen entrando», asegura uno de los entrevistados, quien insiste en que «hay que vivirlo y estar aquí para saber lo que pasa».

Las declaraciones recogidas por OKDIARIO reflejan el profundo malestar existente entre parte de la población ceutí, que reclama una mayor implicación del Gobierno central ante una situación que consideran insostenible y que, a su juicio, continúa marcando el día a día de la ciudad mientras el presidente del Gobierno disfruta de sus vacaciones estivales.