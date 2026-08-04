Los médicos de Ceuta desmienten a Mónica García: «Que venga y nos diga a la cara que no hay colapso sanitario»

La situación que atraviesa Ceuta afecta a la ciudad en todos los ámbitos posibles, y el sanitario ha sido de los más castigados. A pesar de eso, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó por redes sociales que se han «podido coordinar las actuaciones para dar respuesta a una situación muy complicada». Afirma que no ha habido colapsos y que los refuerzos han sido suficientes para gestionar la crisis, en contra de la opinión de los propios médicos de Ceuta.

Fuentes cercanas a OKDIARIO relatan que los «refuerzos» de los que se enorgullece la ministra recaen en un médico. Una sola persona de apoyo a una plantilla totalmente desbordada. Los recambios enviados por Mónica García abusan del plural, mientras en redes sociales presume de una gestión que los médicos ceutíes siguen sin comprar.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha estallado contra la inacción del Ejecutivo, retratando una realidad opuesta a la versión oficial de Sanidad: «La sensación que teníamos los ceutíes era como que no sabíamos en qué país vivíamos. La verdad, la sensación de que estábamos más solos que la una y la situación sanitaria fue de un auténtico colapso y desbordamiento».

Desde el colectivo médico denuncian que se ha dejado completamente solos a los profesionales en primera línea durante las horas más duras de la crisis, sin la instalación de infraestructuras de emergencia ni refuerzos reales: «Los compañeros de urgencias, prácticamente doblando turnos todos, médicos y enfermeras, hacían lo que podían… llorando, porque se veían desbordados, porque se veían solos, porque no había refuerzo. No han existido protocolos, ninguno. ¿Dónde estaba ese hospital de campaña, esa coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad?».

Además, la representación médica exige responsabilidades directas al Ministerio encabezado por Mónica García y desafía a sus altos cargos a mirar a la cara a los profesionales sanitarios que han vivido el colapso en primera persona: «Les diría como médico, como personal sanitario y como ciudadano ceutí si son capaces la ministra y el secretario de Estado de venir y volver a decirnos a la cara, a todos esos compañeros que salían llorando de las urgencias, si realmente no somos una difícil cobertura médica y si no somos un área de potencial catástrofe».

Finalmente, el representante de los médicos ceutíes critica la inacción del Gobierno central durante el pico del colapso, recordando que la presencia institucional llegó tarde: «Hay que darles un tirón de orejas. Ahora ves militares cada 50 metros, ves Guardia Civil y tal… pero eso, cuando más se necesitó, el Estado estuvo ausente».