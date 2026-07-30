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El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha reclamado la intervención urgente del Estado ante la falta de recursos para hacer frente a la llegada masiva de personas migrantes registrada en los últimos días, una situación que, según denuncia, agrava las «graves carencias estructurales» que arrastra desde hace años el sistema sanitario de la ciudad.

Así lo ha señalado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un comunicado en el que expresa su respaldo a los profesionales ceutíes, quienes aseguran que la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha «desbordado» la capacidad de acogida y asistencia sanitaria de la ciudad autónoma.

El SMC considera que Ceuta atraviesa una situación de «emergencia nacional», una valoración que, a su juicio, contrasta con la posición mantenida por el Ministerio de Sanidad, que en los últimos meses ha sostenido que la ciudad «no es una zona de difícil cobertura». El sindicato reprocha además al departamento que haya «ignorado» su petición, reiterada desde 2021, para declarar Ceuta como zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe.

En esta línea, los profesionales médicos han aseverado que la crisis migratoria que afronta la ciudad vuelve a demostrar que Ceuta cuenta con «una plantilla insuficiente, servicios tensionados y una presión asistencial que ninguna otra área sanitaria del país soporta en estas circunstancias».

El sindicato ha recordado que esta situación no surge de manera inesperada, sino que es la consecuencia de «años de falta de planificación y de una política sanitaria incapaz de reforzar los recursos de una ciudad sometida permanentemente a una presión asistencial excepcional».

Catástrofe asistencial

El SMC ha alertado de que Ceuta se ha convertido en una «auténtica zona de catástrofe asistencial» y tanto sanitarios, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencia trabajan «al límite» para responder a una situación «que hace tiempo dejó de ser puntual para convertirse en un problema permanente».

El sindicato ha apuntado que la situación podría agravarse ante una hipotética llegada de decenas de miles de personas, lo que resultaría «completamente inasumible» para unos servicios sanitarios, asistenciales y de emergencia que «ya se encuentran al límite de su capacidad».

Los médicos ceutíes han recordado que cada una de las personas que alcanza la costa necesita una valoración sanitaria inmediata, además de que muchos llegan con cuadros de hipotermia, agotamiento extremo, lesiones traumáticas o síntomas compatibles con ahogamiento.

En paralelo, ha alertado del «colapso» del servicio de Radiodiagnóstico, que debe asumir un elevado número de pruebas destinadas a la determinación de la edad de los inmigrantes mediante radiografías de muñeca y ortopantomografías, «desviando recursos que deberían estar destinados a la atención sanitaria ordinaria».

Asimismo, ha lamentado el fallecimiento de 26 personas en lo que va de año que intentaban alcanzar Ceuta por mar. Para el sindicato, supone una «tragedia que pone de manifiesto la gravedad de una situación que trasciende el ámbito migratorio y tiene también un enorme impacto sanitario y humanitario».

El SMC ha insistido en que esta situación no es únicamente una crisis migratoria, sino también una «emergencia sanitaria» que exige una respuesta inmediata del Estado. Por ello, ha urgido a reforzar los recursos humanos y materiales del Área Sanitaria de Ceuta, dotar de más profesionales a los servicios de Urgencias, Radiología, Atención Primaria y 061, y articular un plan extraordinario que permita atender una situación que supera «con creces» la capacidad ordinaria de la ciudad.