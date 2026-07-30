Comprar un cargador para el móvil es algo de lo más común y de hecho suele pillarnos casi siempre por sorpresa, así que no lo pensamos y solemos comprarlo de forma rápida en una tienda online o nos vamos a un centro comercial para coger el que sea más barato y que tenga además una buena potencia. Pero lo que muchos no tienen en cuenta es que no todos cargan igual, aunque lo parezcan. Y ahí es donde empieza el problema.

Detrás de algo tan cotidiano como enchufar el teléfono y ponerlo a cargar hay un proceso bastante más complejo de lo que parece. El cargador y el móvil están negociando constantemente cuánta energía se envía y cómo se hace. Cuando esa comunicación no funciona bien, algo habitual en modelos barato, quien acaba pagando las consecuencias es la batería. Eso es lo que llevó a Shaheer Khan, experto en tecnología y colaborador en MakeUseOf, a dejar de comprar este tipo de accesorios. No fue por una cuestión de velocidad de carga, sino por algo más importante que tiene que ver con el desgaste silencioso que pueden provocar con el paso del tiempo.

Shaheer Khan, experto en dispositivos electrónicos: “Dejé de comprar cargadores USB baratos»

A simple vista, muchos cargadores parecen prácticamente idénticos. Mismo puerto USB, cifras similares de potencia y precios muy distintos. Pero por dentro, la forma en la que gestionan la energía puede ser completamente diferente. En el caso de los modelos más básicos funcionan con valores fijos de voltaje. Es decir, envían energía en «bloques» sin adaptarse demasiado a lo que necesita el dispositivo en cada momento. Esto obliga al propio móvil a hacer ajustes internos para no recibir más de lo que puede gestionar, lo que se traduce en un esfuerzo que a la larga, genera más calor y más desgaste en componentes clave, factores que pasan factura poco a poco.

PPS: la tecnología que marca la diferencia

Aquí es donde entra en juego el protocolo PPS, una tecnología que muchos cargadores baratos no incluyen. Sus siglas vienen de Programmable Power Supply y, aunque suene técnico, la idea es bastante sencilla: permite ajustar la energía en tiempo real. Es decir, que en lugar de enviar siempre los mismos niveles de voltaje, el cargador se adapta continuamente a lo que pide el móvil. Como si fuese una especie de ajuste automático que va afinando la entrega de energía en cada momento de la carga.

El propio Khan lo explica de forma sencilla diciendo que el cargador y el teléfono están en comunicación constante. Eso evita que sobre energía, que haya picos innecesarios o que el sistema tenga que compensar esos desajustes.

El calor, el enemigo que no se ve

Uno de los efectos más claros de una mala gestión de la energía es el calor. Y aquí está una de las claves que muchos pasan por alto. Las baterías de los móviles no fallan de golpe, se degradan poco a poco, y la temperatura tiene mucho que ver en ese proceso. Cuando el cargador no se adapta bien, parte de la energía se pierde en forma de calor. Y ese exceso, aunque sea pequeño, se repite cada vez que cargas el móvil y con el tiempo, acaba afectando al rendimiento de la batería.

Con sistemas como PPS, ese problema se reduce bastante. Al ajustar la energía de forma más precisa, se evita ese sobrante que termina calentando el dispositivo. Menos calor, en este caso, significa una batería que envejece más despacio.

Cómo saber si un cargador merece la pena

No hace falta ser un experto para detectar si un cargador es mejor que otro, pero sí conviene fijarse en algo más que en los vatios. Un buen indicador es que incluya compatibilidad con USB Power Delivery y, sobre todo, con PPS. Esto suele aparecer en las especificaciones, donde en lugar de voltajes fijos se indica un rango (por ejemplo, de 3,3V a 11V). Ese detalle es el que marca la diferencia entre un cargador que simplemente funciona y uno que realmente cuida el dispositivo.

Además, muchos móviles actuales ya están preparados para aprovechar esta tecnología. En esos casos, usar un cargador básico no solo es desaprovechar esa capacidad, sino también forzar el sistema interno más de lo necesario.

En definitiva, el cambio de Khan no fue inmediato, pero sí claro. Dejó de comprar cargadores baratos cuando entendió que el ahorro inicial no compensaba a largo plazo. Porque el problema no es que carguen peor, sino cómo lo hacen. De este modo, se trata de elegir bien el cargador y con ello, podemos ayudar a que el móvil dure más en buen estado. Y en un dispositivo que se usa todos los días, eso termina siendo más importante de lo que parece. No es cuestión de gastar de más sin motivo, sino de saber en qué fijarse.