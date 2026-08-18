Confucio, filósofo chino, sobre la perseverancia: «No importa lo despacio que vayas mientras no te detengas»

El problema no reside únicamente en la falta de motivación, sino también en lo difícil que resulta mantener el esfuerzo cuando pasa el tiempo. En otras épocas, muchas experiencias placenteras exigían paciencia, mientras que hoy gran parte del entretenimiento está disponible al instante, con apenas deslizar un dedo sobre una pantalla.

Esta transformación tiene consecuencias importantes. Cuando nos acostumbramos a recibir recompensas inmediatas, resulta más difícil tolerar los procesos que requieren tiempo, los avances que apenas se perciben y ese trabajo silencioso cuyos frutos tardan en aparecer. Sin perseverancia, muchas de las metas que exigen tiempo y dedicación quedan fuera de nuestro alcance: aprender una nueva habilidad, cuidar nuestra salud, desarrollar una carrera o construir relaciones sólidas.

«No importa lo despacio que vayas mientras no te detengas»

Para el pensador chino, el progreso no nace de un estallido puntual de energía, sino de la suma de pequeños esfuerzos mantenidos en el tiempo. Ese carácter superior no está relacionado con tener un talento extraordinario, sino con la capacidad de mantenerse firme en el camino pese a las dificultades que puedan surgir.

Como también señalaba Confucio en sus «Analectas», «las gotas de agua perforan la piedra». En este contexto, el único peligro que existe es el de abandonar la lucha. No importa si avanzas rápido o despacio, si el método que elegiste funciona o necesitas modificarlo, si cometes errores o aciertas, si fracasas o finalmente alcanzas tu objetivo. Puedes tropezar, retroceder o tener que empezar de nuevo, pero mientras continúes avanzando, no habrás perdido. La verdadera derrota llega únicamente cuando decides detenerte.

En este contexto, cobran especial importancia dos virtudes fundamentales: la paciencia y la disciplina. La motivación que sentimos al principio suele desaparecer con rapidez, mientras que los hábitos ayudan a construir lo que Confucio denominaba un «carácter superior», entendiendo como tal una manera de afrontar la vida basada en la constancia.

La psicología moderna también apunta en esta dirección. No son el talento innato ni el entusiasmo los que garantizan el progreso, sino la capacidad de mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo.

Las mejores frases de Confucio