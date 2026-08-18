Confucio, filósofo chino, sobre la perseverancia: «No importa lo despacio que vayas mientras no te detengas»
Confucio, filósofo chino: "Exígete mucho a ti y poco a los demás. Te ahorrarás disgustos"
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El problema no reside únicamente en la falta de motivación, sino también en lo difícil que resulta mantener el esfuerzo cuando pasa el tiempo. En otras épocas, muchas experiencias placenteras exigían paciencia, mientras que hoy gran parte del entretenimiento está disponible al instante, con apenas deslizar un dedo sobre una pantalla.
Esta transformación tiene consecuencias importantes. Cuando nos acostumbramos a recibir recompensas inmediatas, resulta más difícil tolerar los procesos que requieren tiempo, los avances que apenas se perciben y ese trabajo silencioso cuyos frutos tardan en aparecer. Sin perseverancia, muchas de las metas que exigen tiempo y dedicación quedan fuera de nuestro alcance: aprender una nueva habilidad, cuidar nuestra salud, desarrollar una carrera o construir relaciones sólidas.
«No importa lo despacio que vayas mientras no te detengas»
Para el pensador chino, el progreso no nace de un estallido puntual de energía, sino de la suma de pequeños esfuerzos mantenidos en el tiempo. Ese carácter superior no está relacionado con tener un talento extraordinario, sino con la capacidad de mantenerse firme en el camino pese a las dificultades que puedan surgir.
Como también señalaba Confucio en sus «Analectas», «las gotas de agua perforan la piedra». En este contexto, el único peligro que existe es el de abandonar la lucha. No importa si avanzas rápido o despacio, si el método que elegiste funciona o necesitas modificarlo, si cometes errores o aciertas, si fracasas o finalmente alcanzas tu objetivo. Puedes tropezar, retroceder o tener que empezar de nuevo, pero mientras continúes avanzando, no habrás perdido. La verdadera derrota llega únicamente cuando decides detenerte.
En este contexto, cobran especial importancia dos virtudes fundamentales: la paciencia y la disciplina. La motivación que sentimos al principio suele desaparecer con rapidez, mientras que los hábitos ayudan a construir lo que Confucio denominaba un «carácter superior», entendiendo como tal una manera de afrontar la vida basada en la constancia.
La psicología moderna también apunta en esta dirección. No son el talento innato ni el entusiasmo los que garantizan el progreso, sino la capacidad de mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo.
Las mejores frases de Confucio
- «Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso»
- «Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás»
- «Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros»
- «El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas»
- «El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor»
- «Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro»
- «La vida es realmente simple, pero insistimos en complicarla»
- «El silencio es el único amigo que jamás traiciona»
- «El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas»
- «Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla»
- «Aprende a vivir y sabrás morir bien»
- «Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo»
- «La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas»
- «Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad»
- «El hombre noble tiene una mente amplia y sin prejuicios»
- «La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones»
- «Los cautos rara vez se equivocan»
- «Dedícale más tiempo a lo que te hace realmente feliz»
- «Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes»
- «El verdadero caballero es el que solo predica lo que practica»
- «Lo que quiere el sabio, lo busca en sí mismo; el vulgo, lo busca en los demás»
- «Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro»
- «Antes de empezar un viaje de venganza cava dos tumbas»
- «Observa sus defectos y conocerás sus virtudes»
- «Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente»
- «¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir»
- «El hombre superior piensa siempre en la virtud; el hombre vulgar piensa en la comodidad»
- «A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón»
- «Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá acomodarse a frecuentes cambios»
- «Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías»
- «El mayor error es sucumbir al abatimiento; todos los demás errores pueden repararse, éste no»
- «El hombre superior es persistente en el camino cierto»
- «Cuando veáis a un hombre sabio, pensad en igualar sus virtudes»
- «El hombre elevado es el que obra antes de hablar, y practica lo que profesa»
- «Una vez que ves lo bueno, debes perseguirlo; una vez que ves lo malo, debes corregirlo»
- «Donde hay educación no hay distinción de clases»