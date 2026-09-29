Joaquín Cortés, homenajeado por Italia, recuerda a Michael Jackson: «Me vio bailar y me pidió que le enseñara unos pasos flamencos»

Joaquín Cortés vive una de las noches más especiales de su carrera. El bailaor y coreógrafo recibió el pasado 24 de septiembre, en la Embajada de Italia en Madrid, la distinción de Oficial de la Orden de la Estrella de Italia (Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia), un reconocimiento a su trayectoria y a su vínculo con el país. Una noche que sirve también para recordar algunas de las historias que han marcado su carrera internacional, como aquella que él mismo nos contó en una entrevista con COOL: el día que compartió escenario con Michael Jackson y el rey del pop terminó pidiéndole que le enseñara unos pasos de flamenco.

La ceremonia, presidida por el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, reunió a numerosos rostros de la política, la cultura y la sociedad que quisieron acompañar a Joaquín Cortés en una noche especialmente significativa. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, José Antonio Ruiz-Berdejo, conde de Sigurtá, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Daniel San Martín Vizcasillas, Mónica Cruz, Telma Ortiz, Michi Primo de Rivera, Juan Peña y su mujer, Sonia González, además de la cantante de ópera italiana María Elena Infantino, que quiso dedicar una canción al bailaor.

La relación de Cortés con Italia, de hecho, comenzó mucho antes de que se convirtiera en una estrella internacional. Con apenas 19 años creó una coreografía de Carmen para la Arena de Verona, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Desde entonces, su trayectoria ha estado estrechamente ligada a Italia, donde su manera de entender el flamenco encontró también un público fiel.

La Orden de la Estrella de Italia, heredera de la antigua Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana creada en 1947, reconoce a ciudadanos italianos y extranjeros que han destacado por favorecer las relaciones de amistad y colaboración con Italia. En el caso de Cortés, se suma a otros reconocimientos recibidos en el país, como el premio especial de la Cruz Roja Italiana con motivo de su 160 aniversario, entregado en Roma en 2024.

Una carrera marcada por los grandes nombres

La trayectoria de Joaquín Cortés está llena de encuentros con algunas de las figuras más importantes de la música y el espectáculo internacional. Y precisamente sobre uno de ellos hablamos en COOL cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al bailaor. En aquella conversación, Cortés nos descubrió una historia que parecía sacada de una película: había compartido escenario con Michael Jackson.

«He tenido la suerte de colaborar casi a nivel mundial con los artistas más importantes, por ejemplo, el rey del pop Michael Jackson», nos contó. El encuentro tuvo lugar en Montecarlo, cuando Cortés tenía alrededor de 26 o 27 años. Michael Jackson, diez años mayor que él, actuaba primero y después llegaba el turno del bailaor. Pero aquella noche no terminó cuando bajaron del escenario. «Él se sentó a verme bailar y cuando acabó el show me pidió que le enseñara unos pasos flamencos», recordó Cortés durante nuestra entrevista.

Una escena difícil de olvidar: Michael Jackson, el rey del pop, pidiéndole a Joaquín Cortés que le enseñara flamenco después de verlo bailar. «Imagínate en esa época que yo tendría 26, 27 años y él tenía diez años más que yo. Estar con el rey del pop actuando conjuntamente, pues son experiencias que te marcan», explicó.

Y aquella experiencia forma parte de una carrera construida precisamente a base de momentos como ese. De los grandes teatros europeos a los escenarios internacionales, pasando por colaboraciones con algunas de las figuras más conocidas del mundo del espectáculo, Joaquín Cortés ha llevado el flamenco mucho más allá de sus fronteras.