Joaquín Cortés: «Me siento un gitano universal orgulloso de llevar la cultura española al mundo entero»

Joaquín Cortés (Córdoba, 22 de febrero de 1969) es leyenda viva del flamenco. El bailaor, coreógrafo y productor musical ha viajado por los cinco continentes llevando la Marca España hasta lugares recónditos. Gitano universal y de raza, Joaquín Cortés es el bailaor flamenco más reconocido de todos los tiempos. Incluso la Unesco nombró en 2009 su legado artístico como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El cordobés ha llenado escenarios de la talla del Coliseo romano, el Royal Albert Hall o el Teatro Bolshói, entre otros. Sus espectáculos han sido vistos por millones de personas y ahora está a tan sólo unos días de volver a vivir una noche mágica en el Teatro Real de Madrid. OKDIARIO tiene el privilegio de entrevistar al artista y a la persona que durante décadas ha llevado el flamenco al éxito mundial.

Pregunta.- El próximo martes estrena Esencia en el Teatro Real de Madrid, un lugar considerado el mejor teatro del mundo. ¿Cómo lo afronta?

Respuesta.- Con muchísimas ganas, con mucha ilusión de volver a los escenarios, de estar aquí en el Teatro Real con mi público madrileño. Luego vamos a Barcelona, vamos también a San Sebastián y con muchas ganas de volver al escenario a subirme ahí, a disfrutar de la música, de la danza, de un musical flamenco que hacemos con una treintena de artistas en el escenario.

P.-Esencia. ¿Por qué escogió esa palabra para su nuevo espectáculo?

R.- Porque es un poco la esencia mía, como la esencia del perfume, digamos el perfume de Joaquín Cortés. Cómo respiro, cómo vivo todos los años que llevo, todas las experiencias, todas las historias que he vivido y de alguna manera todo está ahí y de ahí nace una coreografía, nace una obra y nace esencia.

P.- Esencia, Calé, Pasión Gitana, Cibayí… ha hecho un montón de espectáculos. ¿Cuál es el qué le viene a la mente cuando se acuesta?

R.- Pasión Gitana que es la obra española más vista en el mundo de momento. Fue mi segunda obra y ahí sí que fue una locura porque de pronto aparecimos en más de 100 países en todo el mundo con una gira de cuatro años y yo tenía 24 años.

P.- Ha llevado el flamenco por todo el mundo. ¿Cuántos países ha visitado en su carrera?

R.- Los cinco continentes. No los tengo ni contados. Pero vamos, yo creo que el 80 o 90% del mapamundi me he recorrido varias veces.

P.- ¿Cómo ven el flamenco en el extranjero?

R.- Se vuelven locos. Yo creo que lo ven como un arte exótico, algo diferente y la gente lo aprecia y lo demanda muchísimo. Les encanta el flamenco, les encanta Joaquín Cortés, el estilo que yo he creado, este viaje de fusión de estilos, de danzas y músicas que al final funciona muy bien.

P.- Usted ha sido uno de los gitanos más internacionales llevando la cultura gitana por todo el mundo. ¿Qué puede aportar la cultura gitana a la cultura mundial?

R.- Aporta, sobre todo, lo que aporta el flamenco, que ya es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Yo creo que el flamenco es la cultura de un pueblo, de una raíz nómada, de un pueblo gitano que viene de la India. Hoy hay gitanos prácticamente en todo el mundo.

P.- ¿Cómo nace el flamenco en el seno de la cultura gitana?

R.- Nace la época del 1400, cuando hay un crisol de culturas entre los moriscos, los antiguos judíos, los sefardíes, los Reyes Católicos y los cristianos. Y ahí, en ese crisol de culturas, en la Costa del Sol, nunca mejor dicho, en el sur, nace el flamenco, que hoy en día es un movimiento cultural muy importante.

P.- Los gitanos se refieren al talento como ‘Duende’. ¿Quién descubrió el suyo y cuándo?

R.- Mi tío Cristóbal era bailaor y coreógrafo y viajaba por el mundo. Yo de niño lo veía como un héroe, veía siempre que venía contando historias de todo el mundo y yo quería ser así de mayor. Claro, con la tontería me metí a bailar y me enamoré de la danza. Fue un flechazo a primera vista. Yo siempre digo que ha sido mi primera mujer. A los de 12 años empecé a trabajar como profesional y hasta hoy.

P.- Ha llenado los grandes teatros del mundo pero… ¿Qué le diría a ese artista que nace y que no consigue llenar el patio de butacas?

R.- Yo siempre digo que cualquier persona que quiera meterse en este mundo primero lo tiene que amar, tiene que tener pasión por lo que hace, porque al final la pasión mueve montañas, el amor mueve montañas, mueve todo. Entonces tú te tienes que enamorar de lo que haces y hacer muchos sacrificios. Lucha por lo que quieres, lo puedes conseguir.

P.- ¿En qué piensa o en quién piensa cuando baila?

R.- Pienso en todo. En mi vida, en todo lo que he vivido, en todos los viajes que he hecho. Por supuesto, en mis hijos, en mi familia, en mis seres queridos que ya no están conmigo pero que en su momento creyeron en mí y me apoyaron.

P.- ¿Quién le gustaría que estuvieran en las primeras butacas durante sus espectáculos?

R.- Ya soy feliz sabiendo que el teatro está lleno y que la gente va a disfrutar y va a hacer un viaje con nosotros en el tiempo.

P.- ¿Qué puede aportar el flamenco a la cultura española?

R.- El flamenco ya es universal, ya no es de España, es un movimiento cultural en todo el mundo. Le da mucho prestigio a España porque hay mucha gente que descubre el flamenco y vienen al país por ello.

P.- ¿Qué ha sido lo más duro de la carrera de Joaquín Cortés?

R.- Una lesión que tuve. Evidentemente también todo lo relacionado con mi familia ya que se me han ido personas, eso te marca y te hundes. Pero bueno, hay que salir adelante. También es verdad que mis hijos son el motor de mi vida y con su nacimiento salgo otra vez reforzado y con mucha fuerza.

P.- Si tuviera que elegir un momento de su carrera profesional. ¿Cuál sería?

R.- Sería injusto decir uno. Ha habido tantos momentos, tantas historias, tantas anécdotas vividas que estoy como para escribir un libro.

P.- Aparte de la danza, la cultura y el flamenco también hemos visto que se ha vestido de grandes diseñadores como Giorgio Armani o Jean Paul Gaultier. ¿Por qué es importante la moda para un artista?

R.- Yo conseguí que los grandes, en este caso mi amigo Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, John Galliano o los diseñadores Dolce & Gabbana colaboraran conmigo y eso yo creo que le beneficia al final a la danza, a la música y al teatro. Nos beneficiamos todos.

P.- ¿Cómo le gustaría ser recordado?

R.- Ya me voy feliz habiendo conseguido el sueño que tenía ese niño de volar y de ir a todo el mundo. Me puedo morir tranquilo. He conseguido hacer mis sueños realidad y sigo todavía soñando, volando y viajando por el mundo. Entonces que me quiten lo bailado.

P.- ¿Siente que es un gitano universal?

R.- Me siento un gitano universal, me siento que llevo mi cultura gitana y española al mundo entero y me siento muy orgulloso de lo que he aportado.