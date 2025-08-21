Horario del GP de Hungría de MotoGP 2025: dónde ver la carrera en directo y online por TV

El Mundial de MotoGP 2025, que cada vez está más decidido para Marc Márquez, acoge lo que será, sin duda, un apasionante GP de Hungría que se correrá en el Balaton Park Circuit, que se estrena en este campeonato. El de Cervera, que lidera la clasificación general de pilotos, espera entrar en la historia de este trazado siendo el primero que gana allí. En cuanto a la tabla, su hermano Álex continúa segundo y Pecco Bagnaia marcha tercero. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que ocurra este fin de semana en tierras húngaras.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Hungría: todos los horarios

Viernes 22 de agosto

Este GP de Hungría del Mundial de MotoGP 2025 comenzará este viernes 22 de agosto y el Balaton Park Circuit ya está listo para recibir a los pilotos que empezarán a probarse con las sesiones de entrenamientos libres y con las prácticas. De esta manera tendrán que familiarizarse con el trazado para afrontar el sábado de la mejor manera posible la primera lucha por puntos.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 23 de agosto

Será el sábado 23 cuando empiece lo serio Balaton Park Circuit porque se repartirán los primeros puntos del fin de semana en el Mundial de MotoGP 2025. Es cierto que todo comenzará con los entrenamientos libres y que luego se producirán las clasificaciones del GP de Hungría, pero el colofón final será la carrera al sprint.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:50 – 13:05 horas – Q2 Moto3 – 13:15 – 13:30 horas.

Q1 Moto2 – 13:45 – 14:00 horas – Q2 Moto2 – 14:10 – 14:25 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Hungria – 15:00 – 15:45 horas – 14 vueltas.

Domingo 24 de agosto

Todo terminará el domingo 24 de agosto con las carreras de las tres categorías, donde Marc Márquez, una vez más en este Mundial de MotoGP 2025, intentará ganar una carrera. El de Cervera espera poder coronarse en Balaton Park Circuit y lograr su séptimo triunfo consecutivo, pero el resto de pilotos de la parrilla intentarán frenarle. La carrera del GP de Hungría fue programada en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y tendrán que dar 26 vueltas al trazado.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Hungría – 14:00 horas. 26 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Hungría de MotoGP 2025 online en vivo

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda en este apasionante Mundial de MotoGP 2025. Esto se traduce que todos los entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones, carrera al sprint y el Gran Premio, como en el GP de Hungría, se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas de pago. Y es que para ver este canal y todo lo que suceda en el Balaton Park Circuit habrá que estar suscrito.

Además, todos aquellos seguidores de este deporte y aficionados que siguen incondicionalmente a Marc Márquez y al resto de pilotos españoles, también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Hungría del Mundial de MotoGP 2025 mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos de uso habitual como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, pero también tiene disponible su página web para acceder con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como es habitual, la mejor información diaria sobre todo lo que suceda este apasionante fin de semana en el GP de Hungría del Mundial de MotoGP 2025. Publicaremos las crónicas de las diferentes pruebas que se celebren en el Balaton Park Circuit y también compartiremos las reacciones que nos lleguen desde tierras húngaras.

Dónde escuchar por radio el GP de Hungría

Aquellos aficionados a la adrenalina y a la velocidad que no puedan ver en directo por televisión todo lo que ocurra en el GP de Hungría del Mundial de MotoGP 2025 a lo largo del fin de semana tienen que saber que también podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Balaton Park Circuit para contar todo lo que esté sucediendo en este trazado.

Circuito del GP de Hungría de MotoGP

El Balaton Park Circuit, ubicado en Balatonfokajar, será el trazado donde se celebre este fin de semana el apasionante GP de Hungría, que corresponde a la decimocuarta jornada del Mundial de MotoGP 2025. Este recinto fue inaugurado en 2023, por lo que estamos hablando de unas instalaciones bastante nuevas que se estrenan en el calendario este año, ya que el campeonato no pasaba por tierras húngraras desde hace 33 años. Tiene un total de 4,08 kilómetros, con 12 metros de ancho en la pista y con siete curvas de derecha y diez de izquierdas. Este año busca a su primer ganador.