Premier League en directo: dónde ver gratis el Manchester City, Liverpool y los partidos de la jornada 18 en vivo online y por TV hoy

La Premier League disputa este sábado su jornada 18. Después de un Boxing Day de lo más descafeinado, en el que sólo se disputó un encuentro, hoy se juegan un total de siete partidos, empezando con el Nottingham Forest – Manchester City a las 13:30 horas, otros cinco partidos a las 16:00, destacando los de Liverpool y Arsenal, y finalizando con el Chelsea-Aston Villa. Sigue en directo la jornada en OKDIARIO, con comentarios sobre todo lo que suceda en los siete partidos de la Premier League.

En Boxing Day, la Premier League rompió la tradición y sólo se jugó un partido. El Manchester United se impuso por la mínima al Newcastle en Old Trafford, en un partido disputado a las 21:00 horas. Los red devils dieron un golpe sobre la mesa para escalar hasta los puestos europeos a costa de unas urracas alejadas de donde se les espera.

Este sábado se juega el grueso de la jornada 18. La Premier League, como de costumbre, no para por Navidad. El Manchester City tratará de meter presión al Arsenal, mientras que el Aston Villa de Emery pondrá a prueba su condición de alternativa a los dos primeros de la clasificación visitando Stamford Bridge.

Partidos de la jornada 18 de la Premier League