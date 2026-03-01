Malas noticias para el Barça: Lewandowski baja contra el Atlético tras partirse la cara

El Barcelona no tendrá a su mejor goleador de cara al partido en el que debe remontar contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. El club hizo público que Robert Lewandowski no jugará contra los rojiblancos tras un aparatoso percance en la cara que le impedirá disputar ese encuentro fundamental.

«El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. El jugador será baja para el partido del martes ante el Atlético de Madrid», aseguró el comunicado.

El club no ha especificado el tiempo de baja de un Lewandowski que se ha lesionado en el peor momento. Después del Atlético espera el Athletic de Bilbao y después la eliminatoria de Champions contra el Newcastle. Ferran Torres queda como el único delantero puro sano en la delantera de Hansi Flick.

La mejor noticia para los intereses culés fue que en el último partido frente al Villarreal Lamine Yamal lució su mejor versión de cara al gol anotando el primer hat-trick de su carrera deportiva. El hispano-marroquí debe coger todo el peso goleador de cara a los próximos compromisos si el Barcelona quiere tener buenas noticias.