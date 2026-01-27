Ferran Torres se recupera antes de tiempo y apunta a la Champions

Ferran Torres ha entrenado este martes con normalidad junto al grupo sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper confirmando que se ha recuperado de su lesión muscular varios días antes de lo previsto. El delantero valenciano apunta a entrar en la convocatoria para el partido que disputa este miércoles el Barcelona contra el Copenhague con motivo de la última jornada de la Fase Liga de la Champions League.

El Barcelona informó justo hace una semana que Ferran Torres sufría una lesión muscular en el «músculo semimembranoso de la pierna derecha» y sería baja para 10 días. Su recuperación ha llegado antes de lo previsto y el delantero culé estará disponible para Hansi Flick para este miércoles en el duelo ante el Copenhague.

Una buena noticia para el Barcelona que recupera a un jugador importante en el ataque azulgrana en un partido en el que necesitarán marcar muchos goles. Las bajas que tiene Hansi Flick para este duelo son De Jong por sanción, Cancelo que no está inscrito y los lesionados Pedri, Gavi y Christensen.

El Barcelona afronta el partido de este miércoles en la Champions League con el objetivo de intentar entrar entre los ocho primeros para poder avanzar directamente a octavos de final y ahorrarse la ronda previa. Serían dos partidos a finales de febrero que le podrían dar un necesario descanso al equipo azulgrana. Para ello tendrá que ganar al equipo danés por varios goles de margen para no tener que estar mirando de manera constante al resto de campos.