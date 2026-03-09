El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras a Rusia, una medida destinada a estabilizar los precios del crudo y garantizar el flujo de petróleo en zonas estratégicas del mundo, especialmente en el Golfo Pérsico, afectado por la escalada militar contra la dictadura de los ayatolás en Irán. «Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo», ha afirmado Donald Trump durante una rueda de prensa en el barrio de Doral de Miami (Florida).

El anuncio se produce después de que el presidente de Rusia Vladimir Putin hubiera hablado este lunes por teléfono con el presidente de Estados Unidos Donald Trump durante una hora.

Los precios del petróleo subieron con fuerza el pasado domingo por encima de los 100 dólares por barril debido a las graves interrupciones en el suministro energético provocadas por la guerra en Irán. Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, a medida que los ataques militares en Oriente Medio continúan afectando gravemente el suministro global. El pasado sábado, Israel bombardeó 30 complejos petrolíferos de Irán. Todavía así, fuentes consultadas por OKDIARIO apuntan a que hay «componentes del refino que Irán está confiscando en el cierre del Estrecho de Ormuz».

Impacto inmediato en el mercado

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, los precios del petróleo se desplomaron, retrocediendo a niveles previos al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás. Los barriles de referencia en Europa, que habían subido cerca de un 30% desde el comienzo de la operación conjunta de Washington y Jerusalén, registraron caídas significativas, aliviando la presión sobre países de Asia Oriental que dependen en gran medida del petróleo importado desde Medio Oriente.

La medida de Trump reduce la escasez temporal de crudo y da señales de que Estados Unidos está actuando para evitar un impacto económico global más severo derivado del conflicto en la región.

La semana pasada, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, explicó que el gobierno evaluaba retirar de forma temporal sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar la escalada de precios tras la guerra. Además, también el secretario de Energía Chris Wright aseguró que no se iba a atacar más después de que el sábado Israel atacara más de 30 complejos petrolíferos de la dictadura de los ayatolás, como se ha destacado.

Anteriormente, el Tesoro permitió que India negociara durante 30 días con petróleo ruso varado en el mar, una medida que buscaba garantizar que el suministro no se viera interrumpido en los mercados internacionales.

Trump ha indicado que las sanciones permanecerán suspendidas «hasta que la situación se arregle», dejando abierta la posibilidad de que algunas restricciones puedan no volver a imponerse si se logra estabilidad en el mercado energético.

La decisión de Trump no sólo influirá en el mercado energético, sino que también envía un mensaje político y estratégico: Estados Unidos busca equilibrar la presión sobre la dictadura de los ayatolás con la necesidad de mantener el flujo de crudo y la estabilidad económica global.

Consecuencias a corto y largo plazo