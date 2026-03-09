Anthropic demanda al gobierno estadounidense

La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha demandado al gobierno estadounidense tras las declaraciones de su secretario de guerra, Pete Hegseth, en las que afirma que la firma de IA supone un riesgo para la cadena de suministros, a lo que la compañía ha respondido con una demanda ante el Tribunal del Distrito Norte de California. En la demanda, Anthropic defiende que todas las afirmaciones del gobierno hacia la compañía son ilegales.

La semana pasada, funcionarios del Departamento de Defensa designaron a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, alegando preocupaciones de seguridad nacional. Esto se produjo tras el anuncio del director ejecutivo, Dario Amodei, de que no permitiría que el modelo de IA de Claude de la compañía se utilizara para armas autónomas ni para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses. La demanda afirma que la decisión del gobierno de incluir a la empresa en lo que, en la práctica, constituye una lista negra que impide a los proveedores del Pentágono utilizar Claude es un intento de castigarla por sus restricciones a la IA.

«El gobierno federal tomó represalias contra un desarrollador líder de IA de vanguardia por adherirse a su punto de vista protegido sobre un tema de gran importancia pública —la seguridad de la IA y las limitaciones de su propio modelo de IA—, en violación de la Constitución y las leyes de Estados Unidos», afirma la demanda, y añade que los funcionarios de Trump «pretenden destruir el valor económico creado por una de las empresas privadas de más rápido crecimiento del mundo».

Los daños económicos que suponen dichas afirmaciones por parte de la administración Trump hacia Anthropic son inmediatos. La firma americana, sostiene que su reputación y sus libertades fundamentales de la Primera Enmienda se encuentran bajo ataque y que acuden al poder judicial como último recurso para reivindicar sus derechos y detener la campaña ilegal que se está cometiendo contra la empresa.

Aunque es verdad que en una carta abierta publicada la semana pasada, Amodei señalaba que, incluso suponiendo que finalmente la designación del Departamento de Guerra fuera legalmente válida, la gran mayoría de los clientes de Anthropic no se verían afectados por la medida.

Anthropic se ampara en la Constitución de Estados Unidos, que otorga a las empresas expresar sus opiniones libremente, tanto públicamente como ante el Gobierno. La empresa de inteligencia artificial ha reiterado que «Claude» no debe utilizarse para dos aplicaciones específicas: guerra autónoma letal y vigilancia masiva de estadounidenses.