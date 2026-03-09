Consulta la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Tottenham de la Champions League Este Atlético - Tottenham es de la ida de los octavos de la Champions League y se jugará en el Metropolitano La vuelta de esta eliminatoria de Champions League se jugará la próxima semana en Londres

El Atlético de Madrid y el Tottenham ya están listos para protagonizar una eliminatoria apasionante en estos octavos de final de la Champions League. Son los londinenses los que tienen el factor campo a su favor, por lo que es importante que los rojiblancos saquen un buen resultado de este choque que disputan en la capital de España. A continuación te explicamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en el Metropolitano.

Cuál es el horario del Atlético de Madrid – Tottenham: cuándo es el partido de la Champions League

El Atlético de Madrid recibe en la capital de España al Tottenham para disputar el partido que corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto colchonero tiene que afrontar este primer encuentro de la manga en su casa delante de sus aficionados y los del Cholo Simeone no se podrán guardar nada e irán con todo para tratar de sacar un resultado positivo que puedan defender dentro de una semana en Londres, ya que en Inglaterra se decidirá todo.

A qué hora se juega el Atlético de Madrid – Tottenham de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante Atlético de Madrid – Tottenham correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League para este martes 10 de marzo. El organismo que rige el fútbol del viejo continente ha fijado este encuentro entre los rojiblancos y los ingleses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad en los aledaños del Metropolitano sin incidentes entre los aficionados para que el choque comience de manera puntual.

Cómo puedo ver gratis el Atlético de Madrid vs Tottenham y en qué canal de TV

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los encuentros de la máxima competición continental y también del resto de torneos organizados por la UEFA. Esto se traduce en que el Atlético de Madrid – Tottenham de la ida de los octavos de final de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones 2, el cual es de pago y habrá que pagar para ver lo que suceda en el Metropolitano porque no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del cuadro colchonero y los seguidores de las diferentes competiciones del fútbol europeo deben saber que tendrán la opción en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Tottenham de la ida de los octavos de final de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder por la página web de este operador si así se desea desde un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información previa sobre todo lo que rodee a este choque de la ida de los octavos de final de la Champions League. Cuando acabe el encuentro en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Tottenham y compartiremos con todos los lectores de nuestro periódico las reacciones relevantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Tottenham

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro colchonero que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Atlético de Madrid – Tottenham correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Cope, Onda Cero o RNE conectarán con el Metropolitano para narrar todo lo que suceda en este partido tan importante para los rojiblancos.

En qué estadio se juega y quién arbitra el Atlético de Madrid – Tottenham

El Estadio Metropolitano, situado en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el campo donde se celebre este emocionante Atlético de Madrid – Tottenham de la ida de los octavos de final de la Champions League. Este campo se convirtió en la casa de los rojiblancos en 2017 después de que abandonaran el mítico Vicente Calderón. Este recinto deportivo tiene aforo para recibir a unos 70.000 espectadores y se espera un ambientazo brutal con la hinchada rojiblanco dándolo todo por su equipo.

La UEFA designó al árbitro holandés Serdar Gozubuyuk para que dirija la contienda Atlético de Madrid – Tottenham de la ida de los octavos de la Champions League. Al frente del VAR estará su compatriota Pol van Boekel, por lo que será el responsable de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan y si lo considera oportuno avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que se instalará en la banda del Metropolitano.