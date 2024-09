Así es el nuevo himno de la Champions League: quién lo compuso, qué dice la letra y otras curiosidades

La nueva Champions League llega con una versión moderna de su himno. Este martes 17 de septiembre arranca una nueva era en la competición europea y además de estrenar formato también tendrá nueva música antes del comienzo de los partidos. La composición realizada por Tony Britten en 1992, que se ha convertido en el gran símbolo de este torneo, sonará algo distinto en la primera jornada. Esta modificación ya anunciada por la UEFA generó una gran polémica entre los aficionados debido a los cambios que tienen que ver con la aparición de los instrumentos de viento.

La Champions League también estrenará himno en el nuevo formato de la competición que arranca este martes 17 de septiembre en la que un total de 36 equipos se enfrentarán en la que ahora se denominará fase liga, que sustituye a la tradicional fase de grupos. En este nuevo formato cada equipo disputará ocho partidos (antes se jugaban seis), cuatro como local y otros cuatro como visitante, contra ocho rivales distintos, que serán dos de cada uno de los cuatro grupo en la que la UEFA dividió a los participantes según el coeficiente de los últimos años.

En el inicio de esta nueva era, con una competición que ha pretendido plagiar a la Superliga, la UEFA también ha querido modernizar el mítico himno de la Champions League, gran símbolo de la competición y que es una obra de nombre Zadok The Priest y que fue realizada por Tony Britten en 1992. Este compositor de la Royal College of Music se basó en el estilo Handel para crear un himno de la Champions League que fue interpretado por la Royal Philarmonic Orchestra con un sobresaliente resultado, visto lo visto en los últimos años.

Con el paso de las temporadas se ha convertido en una de las canciones más icónicas de la historia del fútbol y por ello la UEFA la ha querido modernizar. Con motivo del sorteo de la competición decidió lanzar un adelanto del que será el nuevo himno de la Champions League provocando una gran indignación en los usuarios de las redes sociales, que reaccionaron de forma negativa a la presentación. La modernización del himno antiguo tiene que ver con la introducción de algunos eventos en lo que se refiere a los instrumentos de viento.

La letra del himno de la Champions

El himno de la Champions League está compuesto en tres idiomas, inglés, alemán y francés que son las lenguas oficiales de la UEFA. Por ello, a lo largo de sus seis estrofas se pueden encontrar frases en cada uno de estos tres idiomas que hacen una oda a la máxima competición europea.

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)