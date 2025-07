Muere el piloto español Pau Alsina a los 17 años tras sufrir un accidente en Aragón

Drama en el motociclismo español. El piloto de 17 años Pau Alsina ha fallecido este lunes en el hospital de Zaragoza, donde fue trasladado el pasado sábado tras sufrir un fortísimo accidente en el circuito MotorLand de Aragón mientras entrenaba. Nacido en Sallent, era una de las grandes promesas de nuestro país tras debutar este año en el JuniorGP.

El motociclismo está de luto por su muerte después de que en un entrenamiento saliera proyectado por encima de su moto y su cabeza impactase con violencia en el asfalto. Pau Alsina quedó en estado muy grave y fue trasladado de urgencia al hospital de Zaragoza, donde se sometió a una operación con la que los médicos intentaron salvar su vida.

Dos días después, este lunes, ha fallecido con 17 años y su cuerpo será trasladado a su Cataluña natal cuando se cumplan los trámites correspondientes. El Real Automóvil Club catalán lamentó la muerte de Pau Alsina con un duro comunicado en el que habla de la pérdida de una de sus mayores promesas en motociclismo.

«En nombre del RACC, queremos expresar nuestro más sentido pésame por la trágica pérdida de Pau Alsina, joven promesa del JuniorGP. Somos conscientes del gran empuje y dedicación con que Pau afrontaba cada carrera, y no sólo como piloto, sino también como ejemplo de perseverancia, deportividad y compañerismo. Su juventud, esfuerzo y pasión por la competición han dejado una huella profunda en el mundo del motociclismo, tanto personal como deportivamente. En estos momentos de dolor, queremos apoyar y fortaleza a su familia, amigos, equipo y aficionados», publicó el organismo en sus medios oficiales.

🖤 En nom del RACC, volem expressar el nostre més sentit condol per la tràgica pèrdua de Pau Alsina, jove promesa del JuniorGP.

Som conscients de la gran empenta i dedicació amb què en Pau afrontava cada cursa, i no només com a pilot, sinó també com a exemple de perseverança,… pic.twitter.com/j80YsqYAqk

— RACC Mobility Club (@ClubRACC) July 21, 2025