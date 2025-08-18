Jamás hagas esto con la cuenta bancaria de un familiar: «Un buen lío con Hacienda»

Hacienda y las comunidades autónomas correspondientes están a todos los movimientos de dinero que sean susceptibles de considerarse como una donación. Una notaria experta en la materia ha avisado sobre los peligros de cambiar el nombre del titular de la cuenta bancaria de un familiar que está a punto de fallecer. Consulta en este artículo lo que puede hacer Hacienda por apropiarte de la cuenta de un familiar.

La notaria María Cristina Clemente, que hace publicaciones en las redes sociales para aconsejar a la ciudadanía, ha publicado un último vídeo en el que ha puesto encima de la mesa un tema que se puede convertir en un problema para muchos herederos: cambiar el nombre del titular de la cuenta corriente de un familiar antes de que fallezca. Esto te puede ocasionar un buen problema con Hacienda, ya que estas cantidades están consideradas como una donación.

«¿Sacaste dinero de la cuenta del fallecido? Hacienda no olvida», reza el titular de un vídeo publicado en TikTok y que cuenta con miles de reproducciones. Esta secuencia también cuenta con un gran número de comentarios de ciudadanos que han opinado sobre la Agencia Tributaria y han expresado sus dudas sobre las acciones que puede tomar la Administración contra los herederos que han sacado dinero de la cuenta de un familiar.

Hacienda y la cuenta de un familiar

«Mucho cuidado con esas disposiciones de dinero de cuentas efectuadas el año anterior del fallecimiento de su titular, porque Hacienda entiende que hay una aceptación tácita de la herencia y, como tal, liquidarás el impuesto», comienza diciendo @notariabuendia en el vídeo en el que avisa a los herederos de lo que no tienen que hacer con la cuenta de un familiar antes de fallecer.

«Es muy frecuente que en los meses previos al fallecimiento del titular de una cuenta sus autorizados efectúen disposiciones de dinero con el supuesto fin de atenderle, pero mucho cuidado por las siguientes razones», esgrime antes de irse a la ley para avisar de los peligros de cambiar el nombre de la cuenta de un familiar y los posibles problemas que puedes tener con Hacienda por ello.

Apropiarse de la cuenta de un familiar que está a punto de fallecer puede desembocar en problemas con Hacienda y está recogido en el Código Civil. «Entiende que los herederos que hubieran ocultado o sustraído efectos de la herencia del causante pierden la facultad de renunciarlas. Son, por tanto, aceptantes puros y simples, sin perjuicio además de las penas en las que hubieran podido incurrir», afirma en el vídeo.

María Cristina Clemente también apunta al artículo 11.1 a) de la Ley del Impuesto de Sucesiones. La norma dice que «forman parte del caudal de la herencia todos los bienes que le hubieran pertenecido al año anterior a su fallecimiento».

Esta notaría también pone como ejemplo una sentencia del TSJ de Madrid del 14/10/2024 que falló en contra de la hermana de una fallecida que dispuso de 120.000 euros de su cuenta para después renunciar a su herencia. Esta persona en cuestión tendrá que abonar el correspondiente impuesto de sucesiones y donaciones.