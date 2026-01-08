Venezuela anuncia la liberación de los primeros presos políticos y agradece la mediación de Zapatero

El presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada del país, acaba de anunciar la liberación inminente de un importante número de presos políticos extranjeros y venezolanos. Entre ellos, hay varios españoles.

Jorge Rodríguez no ha precisado la cifra; ha expresado que la liberación es un gesto para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» en el país. Ha explicado en su comparecencia ante los medios que las liberaciones arrancan «desde este mismo momento». Según el hermano de la presidenta encargada, se trata de una iniciativa «unilateral» por parte de las autoridades chavistas, que aspiran a dar pasos hacia la convivencia «sin distinción de tintes políticos». «Todas y todos somos venezolanas y venezolanos».

El hermano de Delcy ha dado las gracias al ex presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar, por sus gestiones.

«Todas y todos nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno», ha dicho en la comparecencia.

Los opositores al chavismo, y en especial, María Corina Machado, habían pedido este gesto, que ha sido una de las demandas prioritarias de la oposición venezolana.

(Noticia en elaboración)