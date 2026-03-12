Vendido el hotel AC Ciutat de Palma por 19,35 millones

Atom Hoteles Socimi ha formalizado la venta del hotel AC Ciutat de Palma por un importe de 19,35 millones de euros a un ‘family office’ local en una nueva operación en la capital balear. El activo, de categoría cuatro estrellas y operado bajo la marca AC Hotels by Marriott, se encuentra en una zona consolidada de Palma, próxima al paseo marítimo y a los principales ejes corporativos, lo que le permite captar una demanda mixta de ocio y negocios.

El establecimiento cuenta con 84 habitaciones, restaurante-bar y gimnasio, posicionándose en el segmento urbano de gama media-alta.

Según la socimi, un factor determinante en su valoración ha sido su perfil de sostenibilidad, al disponer de la calificación energética A -la máxima en la escala oficial- y la certificación internacional BREEAM. Estas credenciales, sumadas a su ubicación estratégica, despertaron un notable interés entre los grupos familiares españoles en los últimos meses.

Atom asegura que aunque la sociedad no contemplaba inicialmente la salida de este activo de su cartera, «recibió una oferta en unas condiciones que ha permitido generar un importante valor tanto para la compañía como para sus inversores».

Atom Hoteles mantiene todavía otros activos operados por la misma enseña de Marriott International, como el AC Sevilla Forum, de 144 habitaciones, y el AC Baqueira Ski Resort, Autograph Collection, de cinco estrellas y 100 habitaciones, ambos en el foco del capital nacional e internacional.

Elevada actividad hotelera

La transacción se produce en un contexto de elevada actividad para el sector hotelero español, especialmente en los destinos insulares.

Baleares continúa mostrando un perfil diferencial dentro del mercado nacional debido a la combinación de una fuerte demanda internacional y la limitada posibilidad de incorporar nueva oferta.

El mercado cerró el ejercicio 2025 con un volumen de inversión histórico de más de 4.200 millones de euros, consolidando la confianza en los activos de ubicaciones prime.

Tras esta operación, que se suma a las dos desinversiones ejecutadas durante el ejercicio anterior, la cartera de Atom Hoteles queda conformada por 22 hoteles y 5.488 habitaciones.

La estrategia de la compañía sigue centrada en la propiedad de establecimientos de categorías superiores, íntegramente de cuatro y cinco estrellas, localizados en los principales destinos turísticos y urbanos del mercado español.