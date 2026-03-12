Yolanda Díaz suspende el examen antiodio de Sánchez: llama «lavadora vieja» a Feijóo y «señoro» a Aznar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha estrenado el Odiómetro impulsado por su propio Gobierno, y lo ha hecho insultando a Alberto Núñez Feijóo y a José María Aznar. Del líder del PP ha dicho que «es como una lavadora vieja que tiene un único programa», mientras que al ex presidente del Gobierno le ha llamado «señoro» y «señor de la guerra».

Pedro Sánchez anunció hace sólo 24 horas la creación de HODIO, una herramienta para «controlar el odio» en redes sociales para justificar la aplicación de medidas contra sus responsables, incluso penas de prisión, con las que pretende censurar sus contenidos críticos.

Hoy la vicepresidenta ha estrenado esta herramienta por todo lo alto. «Feijóo es como una lavadora vieja, aquellas lavadoras que tenían un único programa, que es bajar impuestos», ha indicado.

Yolanda Díaz también ha reivindicado la posición «digna» del Gobierno en este conflicto y ha replicado al ex presidente José María Aznar, que reivindicó que España tenía que estar junto a aliados como Estados Unidos (EEUU), diciendo que no acepta «ninguna lección» de un «señoro» y «señor de la guerra».

Así se ha pronunciado en una entrevista en La Hora de la 1, en la que también ha arremetido contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que ésta dijera que «no se puede derramar ni una lágrima por Irán» y cuestionara que el mundo esté regido por normas.

Mar Espinar también revienta el ‘Odiómetro’

Pero la ministra de Trabajo no ha sido la única que ha reventado hoy el Odiómetro de Pedro Sánchez. También lo ha hecho la portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, María del Mar Mesa Espinar, con una catarata de insultos a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. «Ridícula, desalmada y lamebotas», son algunos de los calificativos lanzados contra la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sesión plenaria.

«Tenga cuidado señora Ayuso, Trump ya ha dicho que el español es un idioma ‘maldito’, la próxima vez que vaya a Estados Unidos y le pillen hablando, acaba usted en una cárcel de Bukele, es usted una ridícula. La creadora de Me gusta la fruta y Que te vote Txapote se atreve a decir que el No a la guerra es un eslogan vacío, vacía está usted, señora Ayuso», ha señalado la portavoz socialista.

«Trump ha sumido al mundo en la mayor crisis humanitaria y financiera y usted presume de ser la más desalmada de ellos, relájese, que ya se ha pasado el juego de mala persona, arrástrese lo que quiera, pero no lo haga ni en nombre de Madrid, ni con el dinero de los madrileños. Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago, y haga el favor de quedarse allí de una puñetera vez, Madrid no se merece esto, porque Madrid no es usted, señora Ayuso», ha subrayado.