Telefónica ha recurrido a un juzgado ordinario de Washington DC (Estados Unidos) para forzar al Gobierno de Colombia a que pague el laudo arbitral que le sentencia a pagar a la compañía española unos 358 millones de euros más intereses de demora y costas judiciales. El montante total asciende a unos 485 millones de euros. Colombia lleva casi dos años sin pagar y sin cumplir con el laudo del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, lo que ha obligado a Telefónica a acudir a los tribunales ordinarios para recuperar su dinero.

La compañía que preside Marc Murtra comunicó en noviembre de 2024 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había ganado un arbitraje en el Ciadi contra el Estado de Colombia, que le obligaba a pagar a Telefónica casi 500 millones de euros.

El tribunal, que se constituyó en febrero de 2018, consideró que el país sudamericano «incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones» de la multinacional española.

El origen del conflicto está en los contratos de concesión firmados en los años noventa entre Colombia y Telefónica para la operación del servicio de telefonía móvil en el país. En 1994 se le concedió el espectro radioeléctrico a Telefónica y en 1998 el Gobierno colombiano aprobó una norma que obligaba a revertir a Colombia los bienes y activos utilizados para la prestación del servicio una vez finalizara la concesión.

Colombia argumenta que la devolución de los activos incluye la infraestructura y activos físicos, mientras que Telefónica defiende que la devolución se limitaba al espectro radioeléctrico. Acudió en 2017 a la Cámara de Comercio de Colombia que les dio la razón, condenando a Telefónica a pagar unos 350 millones de euros.

Pero la compañía española no se quedó de brazos cruzados y acudió en 2018 al Ciadi. Telefónica argumentaba la violación por parte de Colombia del APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones).

El tribunal de arbitraje sentenció el 12 de noviembre de 2024 a favor de Telefónica. «Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica», sentenció el tribunal de arbitraje en esta sentencia. Le obligaba a devolver a Telefónica lo que había pagado, con intereses del 5%.

Colombia pidió entonces dos cosas. Primero, solicitó la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia y, por otro lado, pidió la anulación del arbitraje. La suspensión cautelar del pago del arbitraje fue descartada por el Ciadi en marzo de 2026 después de que Colombia no presentara una garantía de pago que respaldara una eventual condena definitiva, lo que ha permitido a Telefónica recurrir a los tribunales ordinarios de EEUU.

Respecto a la petición de anulación de la sentencia por parte del Gobierno de Colombia, la vista se ha celebrado este 3 y 4 de junio en París, donde cada una de las partes ha defendido sus argumentos. Es el último intento de Colombia de evitar el pago de esos aproximadamente 500 millones de euros a Telefónica. Ahora se emitirá una sentencia definitiva en los próximos días.