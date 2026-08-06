Las palabras de Zendaya a Rosalía tras compartir rodaje: «Dime todo lo que tengas que decirme»

La relación profesional entre Zendaya y Rosalía sigue despertando curiosidad. La actriz estadounidense ha recordado cómo fue compartir rodaje con la cantante catalana en la tercera temporada de Euphoria, una experiencia que, según ha reconocido, estuvo marcada por la admiración y el buen ambiente.

La intérprete, que atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera con el estreno de una nueva película de la saga Spider-Man, ha dedicado elogios tanto al talento artístico como a la calidad humana de la cantante española. Sus palabras reflejan la complicidad que surgió durante el rodaje de una de las escenas más comentadas de la serie de HBO.

El debut de Rosalía como actriz

La participación de Rosalía en la tercera temporada de Euphoria supuso su debut como actriz en una producción de gran repercusión internacional. La artista dio vida a Magick, una stripper que coincide con Rue, el personaje interpretado por Zendaya, en una secuencia desarrollada en un club nocturno.

Las escenas de Rosalía y la novia de Tom Holland han despertado un enorme interés. La intensidad interpretativa de los personajes contrastaba con la buena relación que existía fuera de las cámaras, un aspecto que ahora ha quedado reflejado en las declaraciones de la actriz estadounidense.

En una entrevista publicada por Fotogramas, Zendaya ha recordado algunos momentos vividos durante el rodaje, especialmente aquellos en los que Rosalía debía dirigirse a ella en español dentro de la ficción.

Las palabras exactas de Zendaya

La protagonista de Euphoria no ha escatimado en elogios hacia la artista catalana, a la que definió como una profesional de enorme talento y una persona especialmente amable.

«Rosalía es una artista con un talento increíble y una persona encantadora. Aunque tuviera que insultarme en español, tengo que admitir que me encantó compartir escenas con ella», ha empezado diciendo.

«Creo que incluso le daba un poco de apuro hacerlo y yo le decía: no me lo voy a tomar como algo personal. Vamos, dime todo lo que tengas que decirme. Es muy talentosa, muy amable y todo lo que podrías esperar de alguien así», concluye.

Es decir, Zendaya ha reconocido que algunas de las expresiones utilizadas por Rosalía durante la grabación le resultaban difíciles de comprender, aunque recuerda aquellos momentos con mucho cariño.

La actriz explicó que, pese a no entender todas las palabras pronunciadas en español durante la escena, nunca interpretó esos diálogos como algo incómodo. Al contrario, animó a Rosalía a interpretar el personaje con total naturalidad, consciente de que las exigencias del guion no tenían nada que ver con la relación que ambas mantenían fuera del set.

Ese clima de confianza facilitó el trabajo y permitió construir una de las secuencias que más repercusión tuvo entre los seguidores de la serie. Como vemos, el proyecto ha sido un éxito, por eso los fans piden que haya una segunda parte.

Una escena viral

Lo cierto es que la aparición de Rosalía en Euphoria fue recibida con enorme expectación desde que se confirmó su fichaje. Su participación no solo suponía su estreno como actriz en una ficción de prestigio internacional, sino también la oportunidad de compartir pantalla con una de las intérpretes más reconocidas de Hollywood.

Tras el estreno de los episodios, la escena entre Magick y Rue comenzó a circular de forma masiva en redes sociales. Los espectadores destacaron tanto la intensidad de la interpretación como la química existente entre ambas actrices.

Los gestos y las miradas que se intercambiaron generaron muchos comentarios. Buena parte de ese interés se mantuvo gracias al contraste entre la tensión que mostraban los personajes y la complicidad que ahora Zendaya ha confirmado que existía durante el rodaje.

Rosalía consolida su reputación

La cantante catalana lleva años colaborando con artistas internacionales y participando en proyectos que la han situado como una de las figuras españolas con mayor reconocimiento fuera de nuestras fronteras.

Su incorporación al reparto de Euphoria representó un paso más dentro de esa expansión artística, demostrando que su presencia también despierta interés en el mundo audiovisual.

Los elogios de una actriz como Zendaya, convertida en uno de los rostros más influyentes de la industria cinematográfica, refuerzan esa percepción y evidencian el reconocimiento que Rosalía ha conseguido entre profesionales de distintos ámbitos creativos.

Tras las declaraciones que hemos desgranado anteriormente, algunos fans ya especulan con la posibilidad de que ambas vuelvan a coincidir en un proyecto futuro. De momento no existe ninguna confirmación oficial sobre una nueva colaboración, ya sea en el ámbito audiovisual o incluso musical. Por ese motivo, sólo nos queda una cosa: disfrutar de las escenas que comparten en HBO hasta que tengamos novedades.