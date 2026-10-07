La reflexión de Adela Cortina, filósofa española (79 años): «El deber moral no es sólo cumplir obligaciones con los demás, sino en primer lugar cumplirlas consigo mismo»

La ética suele asociarse con las obligaciones que tenemos hacia otras personas, pero Adela Cortina plantea una perspectiva más amplia.

La filósofa española sitúa la responsabilidad individual en el origen del comportamiento moral y defiende que cumplir con uno mismo constituye una exigencia ética.

Adela Cortina pone el deber moral en uno mismo

«El deber moral no es sólo cumplir obligaciones con los demás, sino en primer lugar en cumplirlas consigo mismo», afirma Cortina.

Según la filósofa, la moral no debería limitarse a establecer cómo debemos actuar con quienes nos rodean. También exige que cada persona asuma responsabilidades respecto a sus propios principios, decisiones y forma de actuar.

Su planteamiento introduce una diferencia entre cumplir una norma porque existe una obligación externa y actuar de acuerdo con un criterio moral que la propia persona reconoce como válido.

Por tanto, la responsabilidad comienza en la relación que cada individuo mantiene consigo mismo.

La cita también establece una conexión entre responsabilidad personal y convivencia. Para Cortina, la exigencia hacia uno mismo no queda encerrada en el ámbito privado, sino que sirve como punto de partida para asumir obligaciones hacia otras personas.

¿Qué significa cumplir con uno mismo según Adela Cortina?

Cumplir con uno mismo puede entenderse, dentro de esta reflexión, como actuar de forma coherente con las obligaciones morales que una persona reconoce.

No se trata simplemente de hacer lo que uno quiere, sino de asumir una responsabilidad sobre las propias decisiones y sobre las consecuencias de la conducta.

La frase de Cortina pone el foco en la autonomía ética: antes de asumir responsabilidades con los demás, cada persona debe ser consciente de sus propios deberes y actuar en consecuencia.

La moral no dependería únicamente de una norma impuesta desde fuera, sino también de la capacidad del individuo para reconocer y asumir determinados deberes.

Esta concepción encaja con la trayectoria académica de Cortina. La Fundación Étnor la identifica como catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora académica de la institución.

Su trabajo se ha centrado, entre otros ámbitos, en la ética aplicada, la educación, la política, las empresas, los medios de comunicación y la inteligencia artificial.

La ética como responsabilidad individual y colectiva

La reflexión de Adela Cortina no presenta el deber moral hacia uno mismo como una alternativa a las obligaciones con los demás. Al contrario, establece una relación entre ambas dimensiones: la autoexigencia individual debe conducir también al cumplimiento de responsabilidades dentro de la sociedad.

La trayectoria de la filósofa refleja ese interés por trasladar la ética a distintos ámbitos de la vida pública y social. Étnor recoge entre sus principales líneas de trabajo cuestiones relacionadas con la ciudadanía, la democracia, el desarrollo humano y la ética aplicada.

Cortina ingresó en 2008 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y recibió en 2014 el Premio Nacional de Ensayo. Por último, hay que destacar que este año, la Asociación Profesional de Doctores de la Comunidad Valenciana le concedió el reconocimiento como Doctora Magna de la Excelencia.