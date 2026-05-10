Adela Cortina, filósofa valenciana: «La posverdad es una tontería, sólo son mentiras interesadas que preferimos creer»

A veces estamos completamente pendientes de lo que opinan filósofos de otros países, pero los mejores consejos vienen de mucho más cerca. Por ejemplo, la filósofa valenciana Adela Cortina se ha pronunciado sobre la posverdad.

Para Adela Cortina la desinformación no se origina en la falta de datos, sino que se utiliza por una parte de la sociedad que ya no quiere creer. Por eso la filósofa valenciana ha rechazado el término posverdad.

Para ella, el problema es más directo y lo que llamamos posverdad son mentiras preparadas, difundidas con intención y aceptadas por quienes encuentran en ellas una forma de pertenecer a un bando.

Por qué la filósofa valenciana Adela Cortina rechaza el término posverdad

«Eso de la posverdad es una tontería: simplemente son mentiras interesadas», ha llegado a afirmar Adela Cortina. Y es que el matiz importa porque no son bulos aislados, sino un relato fabricado para influir en la conversación pública.

Esto es lo que ha defendido durante una entrevista con la Fundación Étnor ya que, para Cortina, la desinformación actual no surge de forma casual, sino que responde a campañas preparadas y narrativas políticas que buscan arrastrar a la gente hacia una posición cerrada.

También ha advertido de que «la gente cree en esas desinformaciones porque les interesa creérselas, porque queremos estar en un bando».

Es decir, la mentira no triunfa únicamente porque alguien la fabrica, sino porque encuentra terreno fértil en una ciudadanía cada vez más inclinada a elegir bando antes que a pensar.

De hecho, su idea de comunicación exige algo más que intercambio de datos. Implica escuchar, razonar, contrastar y aceptar que el otro no es sólo un adversario al que derrotar.

Qué propone la filósofa Adela Cortina frente a la polarización social

La polarización fue palabra del año en 2023, lo que demuestra la importancia que tiene el fenómeno en España, y para Cortina la solución no puede pasar por más ruido, sino por más diálogo.

«Es la única salida: la ética y el diálogo», ha reconocido. Pero no por pura moral, sino por practicidad. Para ella es la única forma de evolucionar sin etiquetas.

Esto se ve claramente en redes, en política o en conversaciones familiares, donde la discusión se rompe cuando cada persona entra ya blindada por su grupo. Cortina pide razones fuertes, palabras bien dichas y menos necesidad de humillar al contrario.

La posverdad no sólo está en redes sociales, según la filósofa Adela Cortina

Otro detalle interesante de la entrevista a Adela Cortina es que no limita la posverdad y la polarización a las redes sociales. Según ella, alcanza a toda la democracia, a los medios de comunicación y a la cultura política.

Por ello insiste en la relevancia de mejorar las formas en el debate público: «El insulto no significa nada». Su argumento es que sólo sirve para crear mal ambiente y desacreditar.

En resumidas cuentas, Cortina aboga por impulsar una sociedad informada mediante la creación de ciudadanos capaces de pensar, dialogar y resistirse a la comodidad de la mentira útil.