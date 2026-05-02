Sócrates, filósofo griego, sobre el secreto para cambiar: «Es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo»

«El secreto para cambiar es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo». La frase, atribuida a Sócrates, ha resurgido con fuerza en redes sociales y en discursos motivacionales en pleno 2026. Su mensaje es bastante simple, pero profundamente transformador, ya que el cambio no se logra combatiendo el pasado, sino creando cosas nuevas.

El significado detrás de la frase

El mensaje central es bastante claro: que gastar energía en combatir lo antiguo suele ser menos efectivo que invertirla en crear algo diferente. En lugar de oponerse de forma constante a algo que no funciona, Sócrates propone un cambio de enfoque hacia algo constructivo.

Esto implica un giro de mentalidad muy importante. Pasar de la queja o la resistencia a la creación activa. De reaccionar a proponer. En términos actuales, es una frase bastante moderna, porque es una filosofía que conecta directamente con conceptos como innovación o desarrollo, tanto personal como profesional.

¿Por qué es actual?

En un mundo tan marcado por los cambios constantes como tecnológicos, laborales y sociales, esta idea ha cobrado una nueva realidad. La frase encaja de forma perfecta con la mentalidad contemporánea, que es adaptarse rápido y construir soluciones en lugar de quedar estancado en algo que ya no sirve o funciona.

Además, conecta con una realidad psicológica, ya que centrarse en el pasado suele generar frustración, mientras que proyectar un futuro activa la motivación. Por eso, la viralidad de esta frase no es algo casual.

De la filosofía al coaching

Esta frase tiene un fondo muy filosófico. Sócrates defendía el cuestionamiento humano continuo como el motor del conocimiento, una base que hoy en día se entiende como una idea de crecimiento personal.

La frase ha sido adoptada por diferentes ámbitos como el coaching, el emprendimiento o la psicología, donde sirve para impulsar cambios reales en la vida cotidiana.