La joya más cara de Zapatero es un collar cuajado de diamantes con esmeraldas de Zambia: 278.000 €

La joyería Ansorena ha elaborado un informe tasando todas las piezas de joyería que fueron intervenidas en el registro al despacho del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La pieza más valiosa es un collar de oro blanco cuajado de diamantes rematado por dos esmeraldas naturales originarias de Zambia, valorado en 278.000 euros.

También destaca otro collar en oro blanco de 18 quilates con trece zafiros, originarios de Tailandia, acompañados por diamantes en talla brillante, «formando un delicado diseño vegetal calado». Está tasado en 220.000 euros.

Otra de las piezas más valiosas halladas en el registro es un collar de oro blanco, también de 18 quilates, con bandas de diamantes en talla brillante en forma de V y motivo central en cascada con cinco rubíes naturales. Su valor asciende a 155.000 euros.

Hay pulseras de oro con esmeraldas, diamantes, zafiros y rubíes, como una realizada en oro blanco con tres esmeraldas naturales talla, acompañadas por diamantes talla brillante en decoración vegetal calada, tasada en 95.000 euros. En el listado destaca asimismo una sortija tipo cocktail de oro con una esmeralda central de Zambia (85.000 euros); una pareja de pendientes largos de oro, en forma de hoja, decorados por cuatro esmeraldas naturales (80.000 euros); otros pendientes en forma Chandelier con ocho zafiros naturales en talla pera acompañados de diamantes formando un diseño vertical calado (70.000 euros) o una pulsera tipo brazalete en oro amarillo con centros de rubíes y diamantes talla rosa holandesa (11.800 euros).

Imputado por delito fiscal y contrabando

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado este viernes a Zapatero por los delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1,3 millones de euros, como adelantó OKDIARIO. El magistrado estaca que el origen de las mismas «no está justificado».

En un auto, el juez comunica a Zapatero su imputación en esta pieza separada y señala que también tendrá que responder por estos hechos en las declaraciones del 17 y 18 de junio, cuando será interrogado por su papel en la trama de tráfico de influencias de Plus Ultra.

Según Calama, «la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico».

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46 %.

De esta forma, argumenta que de «la inexistencia» de una «declaración o pago de cualquiera de estos tributos» se infiere «la posible existencia» de un presunto fraude por una cifra «superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros».

Respecto al delito de contrabando, el instructor sospecha que Zapatero no ha acreditado «el pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importancia», teniendo en cuenta la obligatoriedad de los mismos «en la medida» en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas asciende a 1,3 millones de euros.

Todo ello «constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles», de acuerdo con el auto.

Según el juez, la ausencia de documentación aduanera, facturas de importación o justificante de despacho de aduanas «impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos» de control aduanero establecidos, «superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal».

Para Calama, hay «elementos suficientes» para investigar por separado el hallazgo de las joyas del expresidente, «sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal».

El magistrado considera que los hechos relativos a la intervención de las joyas «presentan naturaleza, estructura y posibles responsables distintos de los investigados en la causa principal», pues los hechos «aparecerían vinculados únicamente a Zapatero».

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entró en el despacho de Zapatero, situado en el número 35 de la madrileña calle de Ferraz, el pasado 18 de mayo tras recibir autorización judicial.

Durante el registro, fueron intervenidos varios collares con piedras de color azul, granate y verde, así como pulseras, pendientes, sortijas, brazaletes, alfileres y relojes de marcas como Balmain, Krono, Lorenz Theatre u Omega, entre otros.

Los agentes también intervinieron una bolsa con la inscripción Presidencia del Gobierno en cuyo interior había tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra de color verde, una sortija plateada con una bola blanca y un reloj redondo, entre otros enseres, como un collar con la inscripción José Luis R.Z.

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del ex líder socialista, y a «regalos de viajes».