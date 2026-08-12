Un soltero de ‘First Dates’ se ríe del pelo de su cita: «Tiene un viaje a Turquía inminente»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos por los espectadores de la parrilla televisiva española, y sus diez años de emisión son la mejor prueba de ello. Y es que, como encontrar el amor no es fácil, el equipo de expertos siempre ayuda en todo lo que puede a sus participantes. Una aventura televisiva que, recientemente, nos ha presentado a Benito.

El joven llegó al formato indicando que no había tenido mucha suerte en el amor, pero esta situación no le ha llevado a tirar la toalla. Así pues, tiene muy claro que le encantaría encontrar a alguien que tenga cosas en común con él y que le comprenda. «Me gustaría encontrar alguien majo y afín a mí, pero no tan loca como yo», dijo en su presentación. Se considera una persona muy fiestera, a la que le encanta viajar y disfrutar de cosas nuevas. Una serie de cualidades que no logra encajar con cualquiera. Así pues, entre sus requisitos, el que mayor peso tiene es el pelo de su futura pareja. Pues, no le gustan los calvos.

Benito sobre su cita de ‘First Dates’: «A ver si va a ser el típico precalvo…»

«Si tiene pelo, mejor, porque si son calvos, luego se van a Turquía a poner pelo, les sube el ego y ya no hay quien les aguante», comentó. Así pues, teniendo en cuenta sus declaraciones, la organización le preparó una cita con Adrián, un soltero de Fuenlabrada. Pero, en el primer encuentro entre ambos, Benito no pudo evitar fijarse en el pelo de su cita.

«Tiene un viaje a Turquía inminente», comentó en privado. Aun así, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose, motivo por el que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates. Un intercambio de palabras y opiniones donde Adrián le contó que suele viajar a Benidorm. «A ver si va a ser el típico precalvo que va al Benidorm Fest, no puedo soportar eso», comentó Benito en uno de los totales.

Los participantes hablaron de los aspectos más personales de cada uno. Además, no dejaron atrás los trabajos que habían tenido, pero la complicidad no terminaba de surgir. El tema del pelo fue muy importante para Benito desde el primer minuto, motivo por el que tampoco lo dio todo durante la cita. Una situación un poco complicada para el joven, pero definitiva.