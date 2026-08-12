Kiko Hernández ataca sin piedad a Terelu Campos: «¡Qué ridícula eres!»

En las últimas horas, Kiko Hernández sorprendió a sus seguidores al estrenar su nuevo programa en YouTube, llamado Directamente Kiko. Entre otras tantas cuestiones, no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para cargar contra Terelu Campos y Rosa Benito, dos de sus ex compañeras en Sálvame. Todo comenzó la semana pasada cuando, en De lunes a viernes, Lydia Lozano rememoró los buenos y malos momentos vividos en el mencionado y desaparecido programa. Mientras la canaria se mostró muy orgullosa de esa etapa profesional, lo cierto es que Terelu Campos y Rosa Benito dejaron claro que se arrepentían muchísimo de haber trabajado en Sálvame.

Unas declaraciones por las que Kiko Hernández no tuvo reparos a la hora de atacar a Terelu Campos, especialmente por asegurar que se fue del programa «con la cabeza muy alta». «¿Que te vas a ir con la cabeza alta? Si no la has tenido nunca alta», comenzó diciendo el madrileño. Y añadió: «Cuando te llamaban por teléfono y te decían de presentar, se te caían las bragas enteras». De esta forma, dejaba claro que la hija de María Teresa Campos era capaz de hacer cualquier cosa por presentar un programa de televisión. Hasta tal punto que quiso recordar que, en su día, la madre de Alejandra Rubio no dudó en presentar el programa del que ahora reniega, «aunque cobrar menos que un colaborador».

«La cosa era el estatus, el presentar, porque la hija de María Teresa Campos no se merecía menos. ¡Qué ridícula eres! Rozas el patetismo», espetó el ex concursante de Gran Hermano. Todo ello mientras no pudo evitar mostrarse crítico con las «lecciones de moral» de Terelu Campos, recordando que, en De lunes a viernes, está viviendo situaciones similares a las de Sálvame.

«No hables de dignidad, que el otro día te hicieron la trece catorce con el piso de Málaga. Estás ahí para pelearte con tu hermana, que, por cierto, no lo vio nadie. Estáis más quemadas que un cenicero», se rio. Todo ello mientras no tuvo reparos a la hora de calificar a De lunes a viernes como un “Sálvame descafeinado”.

Lejos de que todo quede ahí, continuó atacando a la hermana de Carmen Borrego: «Terelu ha vendido a su madre, ha vendido absolutamente todo. Sois tan soeces. Os arrastráis como caracoles, vais dejando la baba por ahí y os sentáis ahí para decir que tenéis dignidad. ¿Pero dónde tenéis la dignidad? No la habéis conocido nunca».

Todo ello mientras aseguró que, en De lunes a viernes, tanto Terelu Campos como Rosa Benito «están haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo en el programa que tanto dinero les metió en el bolsillo y del que ahora reniegan». Acto seguido, lanzó un reto: «Devolved el dinero que os habéis llevado por ese trabajo tan sucio que estabais haciendo».

Pero no todo queda ahí, puesto que el ex colaborador de Sálvame también aprovechó para arremeter contra la que fuese cuñada de Rocío Jurado: «Rosa Benito, tú eres capaz de vender a tu hija por pasta, eso me lo dijiste a mí delante de Mila Ximénez (…) ¿A que a mí no me has visto nunca en un plató de televisión hablando de alguien de mi familia, y mucho menos poniéndole a parir?», cuestionó. «Ahora viene la señora todo digna para vendernos que ella es lo más pulcro que ha pisado un plató de televisión», criticó.