Este miércoles 12 de agosto tendrá lugar el eclipse solar total. Se trata de un hecho verdaderamente histórico que, en contadas ocasiones, se ha podido contemplar. De hecho, en España no se ve uno desde 1905, aunque otro se pudo contemplar en 1959, pero únicamente en las Islas Canarias. El de este año 2026 cruzará la península desde Galicia hasta las Islas Baleares, aunque también se podrá ver en otros países, como es el caso de Groenlandia, Islandia e, incluso, el extremo norte de Siberia, así como un pequeño rincón en Portugal. Sea como sea, inevitablemente, España ha terminado convirtiéndose en el país protagonista de este eclipse solar total. Un suceso del que se han pronunciado muchos rostros conocidos, entre los que se encuentra el futbolista Marcos Llorente.

Para comenzar, debemos tener en cuenta que este eclipse entrará por la costa gallega y asturiana a las 19:30 horas del 12 de agosto y empezará a ser total casi una hora después. Esa oscuridad durará, como máximo, un minuto y 50 segundos. Otro dato a destacar es que, para poder disfrutar de este fenómeno con total seguridad, hay que utilizar gafas homologadas que tienen que tener el estándar ISO 12312-2 y con la CE de la Unión Europea. De no ser así, tu vista podría sufrir graves daños. Más allá de la información compartida a través de medios de comunicación, las redes sociales también están haciendo lo suyo. Es por eso que muchos han puesto el foco en Marcos Llorente. ¡No podía ser de otra forma!

Recordemos que el futbolista se ha vuelto muy mediático en los últimos años por dar a conocer sus peculiares rutinas, y hacerlo sin ningún tipo de tapujo. ¿A qué nos referimos? A la utilización de luz roja, gafas amarillas o su horario basado en el ritmo circadiano. Estas son algunas de las tantas cuestiones que, según él mismo ha explicado, le funcionan.

Lejos de que todo quede ahí, también generó mucha polémica por sus declaraciones sobre el sol. Entre otras tantas cuestiones, aseguró que no utiliza crema solar. Para justificarlo, compartió un gráfico que relaciona esta práctica con el aumento de cáncer de piel. Unas palabras que no dejaron indiferente a nadie, como era de esperar.

Marcos Llorente comparte su opinión sobre el eclipse solar total

Como no podía ser de otra forma, los seguidores del futbolista quisieron saber qué opinaba sobre este fenómeno. Es por eso que el madrileño no dudó en utilizar su perfil en Instagram, confesando que muchos le habían preguntado si iba a ver el eclipse o no y si, en caso de hacerlo, iba a utilizar las gafas homologadas.

«Pues bien, desde Freehuman hemos sacado a la venta nuestras propias gafas homologadas para ver el eclipse. Os las dejo en la siguiente historia con su explicación», comenzó diciendo el futbolista a través de sus historias en la mencionada red social. Acto seguido, en otro story, fue más allá: «Qué pesadilla con el puñetero eclipse. Tenéis un 50% de descuento con el código: PANYCIRCO50. Como os habréis dado cuenta, no lo voy a ver». Todo ello junto a una fotografía en la que aparecía con unas gafas de ovejitas, aparentemente transparentes. ¡Dejó muy clara su respuesta!