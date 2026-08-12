Anabel Pantoja responde a las duras críticas que recibe como madre: «No tenéis que destruirme»

Anabel Pantoja ha llegado al límite. La creadora de contenido ha publicado un par de vídeos en los últimos días, y todo como consecuencia de la oleada de críticas que ha recibido en redes sociales. En uno de ellos, ha sido criticada por su cuerpo después de mostrarse en bikini de camino a la playa. En otro, en el vlog donde mostraba cómo era su día a día con su hija Alma, ha sido especialmente criticada por la alimentación que daba a la pequeña, pero también por ponerse tapones para dormir. Visiblemente harta de este tipo de comentarios tan hirientes, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido publicar un nuevo vídeo donde ha tirado de sinceridad, reconociendo que le estaba empezando a «dar miedo» ser ella misma y compartir su vida públicamente.

La sevillana es consciente de que, al tratarse de un personaje público y por exponer su vida, cada uno pueda opinar: «La libertad de expresión es lo que hay. Yo para críticas, llevo bastantes años con vida privada, físico, etc. En mis redes sociales o en mi modo de vida me da miedo que haya alguien que me va a acusar de algo», comenzó explicando. Y fue más allá: «No te puedo gustar. Si no te gusto, no entres en mi perfil. Si no consideras mi modo de vida, no veas mis vídeos, es una pérdida de tiempo», comentó en el vídeo publicado en su perfil de Instagram. Poco después hizo mención a los dos vídeos en cuestión por los que fue brutalmente criticada: «Uno en bikini yendo a la playa he sido atacada. Otro vídeo de mi vida con Alma, mi día a día en las vacaciones aquí en casa, ha sido como…», aseguró, antes de tratar de contener las lágrimas: «Ha sido una mierda».

Lejos de que todo quede ahí, Anabel Pantoja continuó explicando cómo se sentía: «Lo hice con toda la ilusión del mundo. Me gusta leer cosas bonitas, a nadie le gusta leer cosas negativas. Ahora vais de nutricionistas, lo que es correcto para la alimentación de un bebé». Además, aseguró que utiliza tapones para dormir porque tiene «problemas», pero que su habitación no tiene puertas y escucha perfectamente a su hija por las noches.

«Basta ya de estar buscando la cosquilla, el juzgamiento, el aprovechamiento porque se suman al ensañamiento que ya tengo encima», comentó. Todo ello mientras reconoció que, aunque las redes sociales son su modo de ganarse la vida, también es una manera de mostrar su día a día: «Yo no la enseño para que tengáis un guion, no enseño el desayuno de Alma para que le hagáis el mismo».

Y añade: «Me puedes decir que a tu bebé le das espinacas con garbanzos, y ya está, y será Popeye, pero ya está. Con el tema del físico, que me da igual, pero los que escribís, me meto en nuestra foto, ¿os habéis visto vosotros?», respondió la creadora de contenido. Además, dejó claro que los animales tienen «más respeto y más educación» que muchos de los que la critican.

«Mi pregunta es: ¿en qué momento tenéis tiempo para entrar en un perfil que no os gusta, os tragáis el contenido y comentáis? O no tenéis trabajo los que me insultáis que no trabajo, yo tengo y yo vivo y pago las facturas del aire. Salgo por la calle y cojo el dinero de los árboles», comentó en el vídeo. Y fue más allá: «Yo no soy un saco de boxeo. Puedo parecerte gordita, que tengo mal cuerpo o que te parezca mal la comida que le doy a mi hija, pero creo que no tenéis que aprovecharos de ese ensañamiento. No estamos en guerra. No tenéis que destruirme, me hacéis más fuerte».