Anabel Pantoja, entre lágrimas al denunciar una compleja situación: «Me parece tan injusto»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Anabel Pantoja se ha convertido en una de las creadoras de contenido con más seguidores en nuestro país. Con 2 millones a sus espaldas en Instagram, la sevillana utiliza esta plataforma no solamente para sus campañas de publicidad, sino para mostrarse al natural en muchos aspectos de su vida. De esta forma, en las últimas horas, la sobrina de Isabel Pantoja ha utilizado sus historias de Instagram para denunciar el complicado caso que está viviendo el padre de Carmen. Esta joven de 24 años ha dado a conocer en el programa Vamos a ver la presunta negligencia médica de la que ha sido víctima su padre, que está en coma inducido tras haberse torcido el pie. Según ella misma ha dado a conocer, el pasado 20 de junio fueron a hacer senderismo cuando, de un momento a otro, su padre se torció el tobillo.

Como suele ser habitual en estos casos, no tardaron en ponerse en contacto con el equipo de emergencias. Fueron ellos los que le evacuaron y trasladaron a la ambulancia para poner rumbo al hospital. Lo que nadie esperaba es que fuesen a administrarle un sedante que le provocó nada más y nada menos que una parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, lo que parecía algo sin importancia al tratarse de la torcedura de un tobillo, todo se complicó de forma vertiginosa cuando el hombre acabó en coma. La prima de Kiko Rivera se encontraba viendo el programa Vamos a ver, justo cuando Carmen entró en directo para dar a conocer su historia y lo que le había sucedido a su padre. Una situación que afectó muchísimo a la propia Anabel Pantoja, tanto es así que no dudó un solo segundo en comentarlo con sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

«Me parece tan injusto lo que está pasando esta familia», comenzó diciendo la sobrina de la tonadillera. Por si fuera poco, añadió: «La chiquita esta, Carmen Haro, que tiene en coma a su padre y por una torcedura de tobillo que en el traslado, sea como sea, lo sedaron y ahora está en coma inducido».

Lejos de que todo quede ahí, quiso hacer hincapié en lo mucho que se ha complicado el diagnóstico cuando, a priori, no se trataba de algo grave ni mucho menos: «Por una torcedura de tobillo. ¿Dónde vamos a llegar?», comentó Anabel Pantoja, entre lágrimas. ¡No daba crédito a lo que estaba escuchando!

«Una persona no se puede morir por una torcedura de tobillo», escribió. Fue entonces cuando aprovechó la ocasión para lanzar un comunicado a los trabajadores del centro sanitario en el que está siendo atendido el padre de Carmen: «Que todos los médicos de ese hospital pongan todos los conocimientos e interés para salvar a ese hombre», expresó.