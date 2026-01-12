La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 9 de enero, han podido disfrutar del capítulo 751 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo Martina confiesa a Jacobo que se ha besado con otro. Un hecho que enfurece a su prometido. Leocadia percibe que Cristóbal no se está mostrando afectuoso como de costumbre. Todo ello mientras el mayordomo sí que se muestra cada vez más cercano con Teresa. Mucho más de lo que el ama de llaves hubiera imaginado nunca. Curro advierte a Ángela de que Lorenzo ha traído un psiquiatra para que lo examine.

Es evidente que quiere someterle a la misma situación que le hizo a Eugenia. María Fernández pregunta a Carlo cuál era la razón que le impidió quedar con ella. El nuevo lacayo le da largas, pero pregunta a Pía si es cierto que la joven espera un hijo suyo. Enora cree que ella y Toño van a lograr conseguir hacer cambiar de opinión a su tío respecto a su relación. Manuel está convencido de que Nazario lo acabará aceptando. Petra ayuda a Samuel en el refugio y conoce a Prudencio, mientras que Samuel se ve en la obligación de cerrar el refugio porque lo destinan a las Américas. Lorenzo resuelve que el psiquiatra no es en realidad para Curro, sino para Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 752 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 12 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Ángela lo tiene claro, y es que prefiere el manicomio antes que casarse con el Capitán de la Mata. En cuanto a Curro, ha pedido a Martina que explique a Ángela que ese lugar es un auténtico infierno. Pía se inventa una excusa para cubrir a Carlo, que ha desaparecido sin dejar rastro.

Eso sí, confiesa a María Fernández que el joven ha escapado porque ha descubierto que espera un hijo suyo. Teresa, incapaz de pensar en otra cosa que no sea el beso de Cristóbal, no consigue poner orden entre el servicio. El ama de llaves trata de esquivar al mayordomo, utilizando a Petra como excusa. Prudencio desvela a Petra su dura historia y el motivo por el que intentó acabar con su vida.

Manuel se acerca a Leocadia de buenas, pero acaba advirtiéndole que no la teme ni a ella ni a don Lisandro, mientras que Martina se niega en rotundo a confesar a Jacobo quién la besó. Su prometido acaba interpretándolo como una mala señal, mientras que el Capitán de la Mata aparece de un momento a otro para dinamitar la primera sesión de Ángela con el psiquiatra. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.