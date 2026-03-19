El PP sevillano afea al Gobierno que siempre esté del lado del criminal: «Coinciden con Bildu en las iniciativas»

El Partido Popular de Sevilla ha criticado que el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez y con María Jesús Montero como vicepresidenta primera, se haya situado nuevamente «en el lado equivocado» tras «rechazar en el Congreso la toma en consideración de la reforma para ampliar la prisión permanente revisable a supuestos como la ocultación de cadáver y la reincidencia criminal».

En un comunicado, Agustín Aguilera, el secretario general del PP de Sevilla, ha afeado con dureza la postura de los socialistas, que han votado en contra de la propuesta junto a Bildu y otros grupos parlamentarios aliados, «impidiendo que España avance hacia una mayor protección de las víctimas y una respuesta más firme frente a los crímenes más graves».

«Excusa ideológica»

«El PSOE vuelve a fallar. Ha fallado a las víctimas, al sentido común y ha vuelto a demostrar que, cuando tiene que elegir entre proteger a los inocentes o ampararse en excusas ideológicas, elige lo segundo», ha señalado Aguilera. Además, el secretario general provincial ha subrayado que esta reforma no respondía a un debate técnico ni ideológico, sino a una demanda social clara.

Según el dirigente popular, «estamos hablando de familias destrozadas, de dolor irreparable y de personas que solo piden justicia. No se puede frivolizar con esto ni mirar hacia otro lado». En este sentido, Aguilera ha considerado «especialmente grave» que desde el PSOE se haya intentado desacreditar la iniciativa acusando al PP de querer «mover las tripas».

«Esa frase demuestra una desconexión absoluta con la realidad. Para nosotros no se trata de remover emociones, sino de remover conciencias. De estar del lado de las víctimas y no del de quienes han cometido los peores crímenes». Además, Aguilera ha apuntado que esta votación «no es un hecho aislado», sino que responde a una forma de actuar del PSOE. «Una vez más, vemos cómo los socialistas coinciden con Bildu para frenar iniciativas que apelan a la dignidad de las víctimas y a la firmeza del Estado. Es una deriva preocupante que los ciudadanos no merecen».

Por todo ello, Agustín Aguilera ha explicado que, desde su formación, no entienden una ideología que apoye al criminal y descuide a las víctimas. «¿Cuándo se pondrá el PSOE del lado de los inocentes? Desde el PP de Sevilla seguiremos defendiendo medidas que refuercen la justicia y la protección de la sociedad. No pedimos venganza, pedimos justicia. No pedimos ruido, pedimos respeto. Y, sobre todo, no vamos a permitir que las víctimas vuelvan a ser olvidadas», ha concluido el secretario general provincial.